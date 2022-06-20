https://sputnik-georgia.ru/20220620/leto-bez-solnechnykh-ozhogov--rekomendatsii-tsentra-po-kontrolyu-zabolevaniy-gruzii-267646899.html

Лето без солнечных ожогов – рекомендации Центра по контролю заболеваний Грузии

Лето без солнечных ожогов – рекомендации Центра по контролю заболеваний Грузии

Большинство людей с нетерпением ждет наступления лета, потому что в этот сезон хочется подольше наслаждаться солнцем, теплом и купанием в море или бассейне 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T16:28+0400

2022-06-20T16:28+0400

2022-06-20T16:35+0400

лето

грузия

общество

новости

загар

ожоговый центр тбилиси

советы врачей

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С наступлением жары в Грузии возрастают случаи ожогов разной степени, полученных от солнечных лучей. Случаи чаще всего выявляют среди девушек, которые ради быстрого загара наносят на тело разные средства и порой даже попадают в ожоговый центр.Специалисты напоминают, что частый загар вызывает преждевременное старение, появление пигментных пятен, повышает риск развития рака кожи.Солнечные лучи могут вызвать проблемы не только с кожей, но и со зрением. Например, они могут стать причиной возникновения катаракты, которая, в свою очередь, вызывает слепоту.В результате излишнего нахождения на солнце могут возникнуть такие симптомы, как слабость, отек поврежденных участков, появление на коже пузырей, наполненных водой, температура, боль, рвота.После длительного нахождения на солнце или в солярии и появления подобных симптомов срочно нужно принять аспирин или же ацетаминофен (тиленол), чтобы снять воспаление и дискомфорт, вызванный от ожога. На поврежденные участки следует нанести холодные примочки, охлаждающий гель из экстракта алоэ и принять холодную ванную.Аллерголог дала рекомендации по защите от комаров >>>Обращаться к врачу нужно в том случае, если ожоги получил ребенок в возрасте до одного года, поднялась температура тела, появились пузырьки, наполненные водой, и боль.Специалисты категорически предупреждают не выходить на солнце после получения ожогов и не лопать пузырьки, появившейся в результате ожога.К группе риска относятся люди со светлыми глазами, волосами и кожей, а также лица младше 6 лет и старше 60.Для того чтобы избежать ожогов, необходимо сократить время нахождения на солнце, особенно в период пика. Специалисты напоминают, что получить ожоги можно и в облачную погоду. Медики советуют тщательно вытирать капли воды на коже, поскольку у них эффект линз и они усиливают вредное действие солнечных лучей.Летом рекомендовано носить светлую и свободную одежду, сшитую из натуральных тканей, очки с 99-100% защитным эффектом.Несмотря на вредные последствия, в Грузии существует культ загара. Летом в столице переполнены все открытые бассейны, пляжи озер и тбилисского водохранилища. Загорают на балконах, во дворах частных домов, а также часто ходят в солярий. Поэтому рекомендации Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии как нельзя кстати.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

лето, грузия, общество, новости, загар, ожоговый центр тбилиси, советы врачей