Лето без солнечных ожогов – рекомендации Центра по контролю заболеваний Грузии
16:28 20.06.2022 (обновлено: 16:35 20.06.2022)
© AP Photo / Owen Humphreys / PAДве загорающие девушки на пляже Каллеркоатс, Англия
© AP Photo / Owen Humphreys / PA
Большинство людей с нетерпением ждет наступления лета, потому что в этот сезон хочется подольше наслаждаться солнцем, теплом и купанием в море или бассейне
С наступлением жары в Грузии возрастают случаи ожогов разной степени, полученных от солнечных лучей. Случаи чаще всего выявляют среди девушек, которые ради быстрого загара наносят на тело разные средства и порой даже попадают в ожоговый центр.
В Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии напоминают, что загар – это отнюдь не залог здоровья и эстетической красоты. Дерматологи не раз говорили, что загар – это пигментация кожи человека под воздействием ультрафиолетового облучения.
Специалисты напоминают, что частый загар вызывает преждевременное старение, появление пигментных пятен, повышает риск развития рака кожи.
Солнечные лучи могут вызвать проблемы не только с кожей, но и со зрением. Например, они могут стать причиной возникновения катаракты, которая, в свою очередь, вызывает слепоту.
Отдыхающие летом загорают у бассейна в Батуми
В результате излишнего нахождения на солнце могут возникнуть такие симптомы, как слабость, отек поврежденных участков, появление на коже пузырей, наполненных водой, температура, боль, рвота.
После длительного нахождения на солнце или в солярии и появления подобных симптомов срочно нужно принять аспирин или же ацетаминофен (тиленол), чтобы снять воспаление и дискомфорт, вызванный от ожога. На поврежденные участки следует нанести холодные примочки, охлаждающий гель из экстракта алоэ и принять холодную ванную.
Обращаться к врачу нужно в том случае, если ожоги получил ребенок в возрасте до одного года, поднялась температура тела, появились пузырьки, наполненные водой, и боль.
Специалисты категорически предупреждают не выходить на солнце после получения ожогов и не лопать пузырьки, появившейся в результате ожога.
© Sputnik / Alexander ImedashviliЖенщины загорают в солнечный день на берегу моря. Черноморский пляж в Аджарии во время пандемии коронавируса
Женщины загорают в солнечный день на берегу моря. Черноморский пляж в Аджарии во время пандемии коронавируса
К группе риска относятся люди со светлыми глазами, волосами и кожей, а также лица младше 6 лет и старше 60.
Для того чтобы избежать ожогов, необходимо сократить время нахождения на солнце, особенно в период пика. Специалисты напоминают, что получить ожоги можно и в облачную погоду. Медики советуют тщательно вытирать капли воды на коже, поскольку у них эффект линз и они усиливают вредное действие солнечных лучей.
Летом рекомендовано носить светлую и свободную одежду, сшитую из натуральных тканей, очки с 99-100% защитным эффектом.
Специалисты также советуют использовать летом защитные кремы, SPF (Sun Protect Factor) которых больше 30 и больше. Наносить его следует за 20 минут до выхода на солнце. Солнцезащитный крем необходимо наносить раз в два часа. Его следует подбирать по типу кожи.
Несмотря на вредные последствия, в Грузии существует культ загара. Летом в столице переполнены все открытые бассейны, пляжи озер и тбилисского водохранилища. Загорают на балконах, во дворах частных домов, а также часто ходят в солярий. Поэтому рекомендации Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии как нельзя кстати.