https://sputnik-georgia.ru/20220620/livan-zaregistriroval-pervyy-sluchay-zarazheniya-ospoy-obezyan-267643738.html

Ливан зарегистрировал первый случай заражения оспой обезьян

Ливан зарегистрировал первый случай заражения оспой обезьян

В данное время медицинское состояние пациента стабильное 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T15:24+0400

2022-06-20T15:24+0400

2022-06-20T15:32+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Случай оспы обезьян впервые зарегистрирован в Ливане, говорится в сообщении министерства здравоохранения страны.Факт заражения выявлен у человека, прибывшего из-за границы, отмечают в ведомстве. В данное время пациент находится на домашнем карантине, его медицинское состояние стабильное.Сотни случаев оспы обезьян в последнее время зафиксированы в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.Оспа обезьян – это редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения.Оспа обезьян добралась до Грузии: эпидемиологи рассказали о рисках распространения вируса >>>Врачи предупреждают: первые симптомы оспы обезьян включают лихорадку, мигрень, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб, истощение. Может появиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

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