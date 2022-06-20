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Ливан зарегистрировал первый случай заражения оспой обезьян
Ливан зарегистрировал первый случай заражения оспой обезьян
В данное время медицинское состояние пациента стабильное 20.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-20T15:24+0400
2022-06-20T15:24+0400
2022-06-20T15:32+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Случай оспы обезьян впервые зарегистрирован в Ливане, говорится в сообщении министерства здравоохранения страны.Факт заражения выявлен у человека, прибывшего из-за границы, отмечают в ведомстве. В данное время пациент находится на домашнем карантине, его медицинское состояние стабильное.Сотни случаев оспы обезьян в последнее время зафиксированы в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.Оспа обезьян – это редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения.Оспа обезьян добралась до Грузии: эпидемиологи рассказали о рисках распространения вируса >>>Врачи предупреждают: первые симптомы оспы обезьян включают лихорадку, мигрень, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб, истощение. Может появиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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новости, в мире, общество, ливан, оспа обезьян
Ливан зарегистрировал первый случай заражения оспой обезьян
15:24 20.06.2022 (обновлено: 15:32 20.06.2022)
В данное время медицинское состояние пациента стабильное
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Случай оспы обезьян впервые зарегистрирован в Ливане, говорится в сообщении министерства здравоохранения страны.
Факт заражения выявлен у человека, прибывшего из-за границы, отмечают в ведомстве. В данное время пациент находится на домашнем карантине, его медицинское состояние стабильное.
Впервые случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.
Сотни случаев оспы обезьян в последнее время зафиксированы в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.
Оспа обезьян – это редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения.
Врачи предупреждают: первые симптомы оспы обезьян включают лихорадку, мигрень, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб, истощение.
Может появиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.