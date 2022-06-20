https://sputnik-georgia.ru/20220620/oppozitsiya-delaet-vse-dlya-povysheniya-urovnya-polyarizatsii-v-gruzii--kobakhidze-267649625.html

"Оппозиция делает все для повышения уровня поляризации в Грузии" – Кобахидзе

"Оппозиция делает все для повышения уровня поляризации в Грузии" – Кобахидзе

Именно этой цели служит предстоящая акция-шествие под названием "Домой в Европу", считают в "Мечте" 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T17:50+0400

2022-06-20T17:50+0400

2022-06-20T17:50+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Радикальная оппозиция направлена на углубление поляризации, несмотря на рекомендацию Еврокомиссии, которая подразумевает сокращение этой самой поляризации, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.По его словам, именно этой цели служит предстоящая акция-шествие под названием "Домой в Европу", которая пройдет вечером в понедельник. Грузинская оппозиция обвинила "Грузинскую мечту" в отрицательном заключении Еврокомиссии, которая решила рекомендовать предоставление статуса кандидата Украине и Молдове, а с Грузией пока повременить.По его словам, использование заключения Еврокомиссии для поляризации было ожидаемо со стороны оппозиции."Изначально был задуман простой сценарий. Они рассчитывали, что две страны получат статус кандидата, а Грузия - нет. Затем должен был начаться этот сценарий беспорядка, первая попытка которого будет сегодня на акции и последней точкой этого, безусловно, является война, которую они хотят в Грузии", - считает Кобахидзе.Ни сценарий беспорядков, ни сценарий войны не увенчаются успехом – за это ответственны мы, подчеркнул Кобахидзе."Поляризация не может закончиться в одностороннем порядке. Мы постоянно будем информировать наших западных партнеров в связи с тем, что мы делаем для сокращения поляризации. Для этого будет сделано многое, в том числе мы начнем выполнять те пункты, которые перечислены в документе Еврокомиссии", - отметил он.Партия Гахария призывает власти и оппозицию Грузии к переговорам по реформам >>>После того, как соответствующие рекомендации будут отражены в официальном документе, грузинские власти выполнят все условия, заявил в свою очередь генеральный секретарь партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе."Выполнение этих условий не представляет никакой проблемы. Уверен, что мы достойно справимся с этим вызовом. Безусловно, я верю и в то, что после выполнения этих условий со стороны Европы, ЕС, Советом Европы будет принято достойное решение и Грузия станет членом той большой семьи, которая называется Европой и ЕС", - отметил Каладзе.Еврокомиссия назвала 12 условий, лишь в случае выполнения которых стране следует предоставить статус кандидата. В частности, Грузию призвали решить проблемы поляризации путем обеспечения сотрудничества между партиями, гарантировать полноценное функционирование всех государственных институтов, продолжить улучшать избирательную систему.Среди условий для получения статуса кандидата в ЕС также "реализация обязательства по деолигархизации" путем устранения чрезмерного влияния корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни, усиление борьбы с организованной преступностью, принятие более активных усилий для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды СМИ.В документе по Грузии сказано, что Еврокомиссия будет следить за прогрессом Грузии с точки зрения решения приоритетных задач и составит отчет к концу 2022 года.

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еврокомиссия, грузинская мечта, совет европы, молдова, украина, европа, каха каладзе, политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе