https://sputnik-georgia.ru/20220620/partiya-gakhariya-prizyvaet-vlasti-i-oppozitsiyu-gruzii-k-peregovoram-po-reformam-267643594.html

Партия Гахария призывает власти и оппозицию Грузии к переговорам по реформам

Партия Гахария призывает власти и оппозицию Грузии к переговорам по реформам

ЕК назвала 12 условий, лишь в случае выполнения которых Грузии следует предоставить статус кандидата в Евросоюз 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T15:43+0400

2022-06-20T15:43+0400

2022-06-20T15:55+0400

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партия "для грузии"

георгий гахария

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" призвала власти и оппозицию к переговорам по реформам, которые Еврокомиссия рекомендовала стране провести для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Еврокомиссия на прошлой неделе рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии посоветовала пока выполнить условия. Оппозиция назвала это провалом властей, а власти заявили, что рекомендация ЕК предоставить Грузии "европейскую перспективу" уже является успехом на пути к получению статуса кандидата.По его словам, Грузия всегда была лидером среди стран "Ассоциированного трио", но в последние полтора года из-за политики правящей "Грузинской мечты" потеряла эту позицию, что стало "стратегическим поражением". Для восстановления лидерских позиций необходимо составить конкретный план реформ."Именно поэтому наша команда представила конкретный план реформ и шагов, который прямо отвечают требованиям ЕС и над которым мы должны начать работать не послезавтра, через неделю или две, а сегодня и вместе", – сказал Ходжеванишвили."Еврокомиссия приняла историческое решение" – премьер Грузии>>План партии Гахария, по словам депутата, обеспечит восстановление системы конституционного порядка в стране, проведение любых предстоящих выборов в свободной и справедливой среде, реальное распределение власти, эффективный парламентский контроль, независимую судебную систему.Если все это будет сделано, олигархическое правление в Грузии будет исключено, отметил Ходжеванишвили.Еврокомиссия назвала 12 условий, лишь в случае выполнения которых стране следует предоставить статус кандидата. А именно Грузию призвали решить проблемы поляризации путем обеспечения сотрудничества между партиями, гарантировать полноценное функционирование всех государственных институтов, продолжить улучшать избирательную систему. Кроме того, Грузию призвали сделать судебную систему полностью и по-настоящему независимой, снабдить новые структуры – Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных – всеми необходимыми ресурсами и обеспечить их независимость, укрепить независимость Антикоррупционного агентства.Это наша вина: президент Грузии прокомментировала решение Еврокомиссии>>Среди условий для получения статуса кандидата в ЕС также "реализация обязательства по деолигархизации" путем устранения чрезмерного влияния корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни, усиление борьбы с организованной преступностью, принятие более активных усилий для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды СМИ. В документе по Грузии сказано, что Еврокомиссия будет следить за прогрессом Грузии с точки зрения решения приоритетных задач и составит отчет к концу 2022 года.

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политика, грузия, новости, украина, молдова, грузинская мечта, еврокомиссия, евросоюз, партия "для грузии", георгий гахария