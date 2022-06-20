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Партнерский фонд ждет реформирования
Партнерский фонд ждет реформирования
Для улучшения работы Фонда необходимы законодательные изменения 20.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-20T23:43+0400
2022-06-20T23:43+0400
2022-06-20T23:57+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Правительство приняло решение выйти из "Партнерского фонда" и теперь его ждет реформа."Партнерский фонд" - это государственный инвестиционный фонд, основанный в 2011 году. Главное направление его деятельности – поощрять инвестирование в Грузию путем соучастия (соинвестирование в капитал, субординированный кредит и т. д.) на начальном этапе развития инвестиционных проектов. В данный момент правительство рассматривает вопрос его реформирования.При этом в документе отмечено, что для улучшения работы Фонда необходимы законодательные изменения."Реформирование "Партнерского фонда" как крупнейшего государственного института для осуществления инвестиционной деятельности требует важных изменений в закон о деятельности Фонда" - отмечено в заявлении.По его данным, в данный момент какие именно поправки будут внесены обсуждается с экономической командой правительства и скоро будут представлены в парламент."Фонд развития Грузии" будет создан в стране на базе "Партнерского фонда" >>"Менеджмент Фонда считает, что на фоне вызовов, стоящих перед страной приоритетом для Фонда должно стать финансировано высокотехнологичных и ориентированных на экспорт предприятий, финансирование для которых привлечет сам фонд. Также у Фонда должно быть больше гибкости, чтобы развивать те отрасли и направления экономики, которые привлекают на сегодня мало инвестиций или вовсе не финансируются", - отмечается в заявлении.На сегодняшний день целью Фонда является развитие сотрудничества между публичным и частным сектором для осуществления инвестиционных проектов, создания рабочих мест, привлечения иностранных инвестиций и развития экономики Грузии. Какие предприятия в Грузии предпочитают иностранные инвесторы >>Фонд функционирует в четырех секторах - энергетика, сельское хозяйство, производство и недвижимое имущество. Финансовое участие Партнерского фонда ограничено до 49% от суммарного капитала проекта и до 25% от суммарной стоимости проекта. Остальной капитал обеспечивается стратегическим инвестором.Партнерский фонд управляет несколькими государственными компаниями, в том числе Грузинской железной дорогой, Корпорацией нефти и газа, а также Грузинской государственной электросистемой.
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грузия, новости, экономика, партнерский фонд грузии
Партнерский фонд ждет реформирования
23:43 20.06.2022 (обновлено: 23:57 20.06.2022)
Для улучшения работы Фонда необходимы законодательные изменения
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Правительство приняло решение выйти из "Партнерского фонда" и теперь его ждет реформа.
"Партнерский фонд" - это государственный инвестиционный фонд, основанный в 2011 году. Главное направление его деятельности – поощрять инвестирование в Грузию путем соучастия (соинвестирование в капитал, субординированный кредит и т. д.) на начальном этапе развития инвестиционных проектов. В данный момент правительство рассматривает вопрос его реформирования.
"Принято решение о том, что государство уходит из наблюдательского совета фонда и он будет укомплектован независимыми лицами, что даст Фонду больше гибкости", - говорится в заявлении Фонда.
При этом в документе отмечено, что для улучшения работы Фонда необходимы законодательные изменения.
"Реформирование "Партнерского фонда" как крупнейшего государственного института для осуществления инвестиционной деятельности требует важных изменений в закон о деятельности Фонда" - отмечено в заявлении.
По его данным, в данный момент какие именно поправки будут внесены обсуждается с экономической командой правительства и скоро будут представлены в парламент.
"Менеджмент Фонда считает, что на фоне вызовов, стоящих перед страной приоритетом для Фонда должно стать финансировано высокотехнологичных и ориентированных на экспорт предприятий, финансирование для которых привлечет сам фонд. Также у Фонда должно быть больше гибкости, чтобы развивать те отрасли и направления экономики, которые привлекают на сегодня мало инвестиций или вовсе не финансируются", - отмечается в заявлении.
На сегодняшний день целью Фонда является развитие сотрудничества между публичным и частным сектором для осуществления инвестиционных проектов, создания рабочих мест, привлечения иностранных инвестиций и развития экономики Грузии.
Фонд функционирует в четырех секторах - энергетика, сельское хозяйство, производство и недвижимое имущество. Финансовое участие Партнерского фонда ограничено до 49% от суммарного капитала проекта и до 25% от суммарной стоимости проекта. Остальной капитал обеспечивается стратегическим инвестором.
Партнерский фонд управляет несколькими государственными компаниями, в том числе Грузинской железной дорогой, Корпорацией нефти и газа, а также Грузинской государственной электросистемой.