https://sputnik-georgia.ru/20220620/partnerskiy-fond-zhdet-reformirovaniya-267666507.html

Партнерский фонд ждет реформирования

Партнерский фонд ждет реформирования

Для улучшения работы Фонда необходимы законодательные изменения 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T23:43+0400

2022-06-20T23:43+0400

2022-06-20T23:57+0400

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партнерский фонд грузии

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Правительство приняло решение выйти из "Партнерского фонда" и теперь его ждет реформа."Партнерский фонд" - это государственный инвестиционный фонд, основанный в 2011 году. Главное направление его деятельности – поощрять инвестирование в Грузию путем соучастия (соинвестирование в капитал, субординированный кредит и т. д.) на начальном этапе развития инвестиционных проектов. В данный момент правительство рассматривает вопрос его реформирования.При этом в документе отмечено, что для улучшения работы Фонда необходимы законодательные изменения."Реформирование "Партнерского фонда" как крупнейшего государственного института для осуществления инвестиционной деятельности требует важных изменений в закон о деятельности Фонда" - отмечено в заявлении.По его данным, в данный момент какие именно поправки будут внесены обсуждается с экономической командой правительства и скоро будут представлены в парламент."Фонд развития Грузии" будет создан в стране на базе "Партнерского фонда" >>"Менеджмент Фонда считает, что на фоне вызовов, стоящих перед страной приоритетом для Фонда должно стать финансировано высокотехнологичных и ориентированных на экспорт предприятий, финансирование для которых привлечет сам фонд. Также у Фонда должно быть больше гибкости, чтобы развивать те отрасли и направления экономики, которые привлекают на сегодня мало инвестиций или вовсе не финансируются", - отмечается в заявлении.На сегодняшний день целью Фонда является развитие сотрудничества между публичным и частным сектором для осуществления инвестиционных проектов, создания рабочих мест, привлечения иностранных инвестиций и развития экономики Грузии. Какие предприятия в Грузии предпочитают иностранные инвесторы >>Фонд функционирует в четырех секторах - энергетика, сельское хозяйство, производство и недвижимое имущество. Финансовое участие Партнерского фонда ограничено до 49% от суммарного капитала проекта и до 25% от суммарной стоимости проекта. Остальной капитал обеспечивается стратегическим инвестором.Партнерский фонд управляет несколькими государственными компаниями, в том числе Грузинской железной дорогой, Корпорацией нефти и газа, а также Грузинской государственной электросистемой.

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грузия, новости, экономика, партнерский фонд грузии