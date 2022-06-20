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Премьер-министр Грузии выступит 22 июня перед парламентом
Премьер-министр Грузии выступит 22 июня перед парламентом
Ежегодный отчет премьер-министра Грузии охватывает период с 1 января 2021 года по 1 мая 2022 года 20.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-20T21:15+0400
2022-06-20T21:15+0400
2022-06-20T21:56+0400
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ираклий гарибашвили
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правительство грузии
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду, 22 июня, предстанет перед парламентом с отчетом о проделанной работе за год, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.Ежегодный отчет премьер-министра Грузии охватывает период с 1 января 2021 года по 1 мая 2022 года и касается всех направлений работа кабинета министров страны."Изменился график, и 22 июня премьер-министр Грузии предстанет перед парламентом Грузии с отчетом", - сказал Мдинарадзе по итогам заседания парламентского большинства.Что написано в отчетеОтчет о выполнении правительственной программы на 160 страниц уже поступил в парламент Грузии.Условно он разделен на четыре части: внешняя политика, безопасность, урегулирование конфликтов и права человека; экономическая политика; социальная политика и развитие человеческого капитала и государственное правлении.В нем приведены как данные о уже проделанной работе кабинета министров, так и запланированные до конца года проекты и планы.Особое внимание в отчете уделено внешней политике страны, безопасности и экономике Грузии.Грузия не собирается вводить санкции против России – премьер >>В частности, отчет касается успешной работы грузинских дипломатов, усиления обороноспособности страны, отношений с соседями, развития Грузии как регионального хаба.Также в отчете уделено внимание и социальной политике государства, рассказано про успешные проекты помощи гражданам и анонсированы новшества в сфере трудоустройства и здравоохранения.Особое место в документе занимает достижения и планы кабинета министров в направлении развития экономики, снижения уровня инфляции, улучшения инфраструктуры и развития человеческого капитала.
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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, парламент грузии, правительство грузии
Премьер-министр Грузии выступит 22 июня перед парламентом
21:15 20.06.2022 (обновлено: 21:56 20.06.2022)
Ежегодный отчет премьер-министра Грузии охватывает период с 1 января 2021 года по 1 мая 2022 года
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду, 22 июня, предстанет перед парламентом с отчетом о проделанной работе за год, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
Ежегодный отчет премьер-министра Грузии охватывает период с 1 января 2021 года по 1 мая 2022 года и касается всех направлений работа кабинета министров страны.
"Изменился график, и 22 июня премьер-министр Грузии предстанет перед парламентом Грузии с отчетом", - сказал Мдинарадзе по итогам заседания парламентского большинства.
Что написано в отчете
Отчет о выполнении правительственной программы на 160 страниц уже поступил в парламент Грузии.
Условно он разделен на четыре части: внешняя политика, безопасность, урегулирование конфликтов и права человека; экономическая политика; социальная политика и развитие человеческого капитала и государственное правлении.
В нем приведены как данные о уже проделанной работе кабинета министров, так и запланированные до конца года проекты и планы.
Особое внимание в отчете уделено внешней политике страны, безопасности и экономике Грузии.
В частности, отчет касается успешной работы грузинских дипломатов, усиления обороноспособности страны, отношений с соседями, развития Грузии как регионального хаба.
Также в отчете уделено внимание и социальной политике государства, рассказано про успешные проекты помощи гражданам и анонсированы новшества в сфере трудоустройства и здравоохранения.
Особое место в документе занимает достижения и планы кабинета министров в направлении развития экономики, снижения уровня инфляции, улучшения инфраструктуры и развития человеческого капитала.