https://sputnik-georgia.ru/20220620/premer-ministr-gruzii-vystupit-22-iyunya-pered-parlamentom-267663222.html

Премьер-министр Грузии выступит 22 июня перед парламентом

Премьер-министр Грузии выступит 22 июня перед парламентом

Ежегодный отчет премьер-министра Грузии охватывает период с 1 января 2021 года по 1 мая 2022 года 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T21:15+0400

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правительство грузии

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду, 22 июня, предстанет перед парламентом с отчетом о проделанной работе за год, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.Ежегодный отчет премьер-министра Грузии охватывает период с 1 января 2021 года по 1 мая 2022 года и касается всех направлений работа кабинета министров страны."Изменился график, и 22 июня премьер-министр Грузии предстанет перед парламентом Грузии с отчетом", - сказал Мдинарадзе по итогам заседания парламентского большинства.Что написано в отчетеОтчет о выполнении правительственной программы на 160 страниц уже поступил в парламент Грузии.Условно он разделен на четыре части: внешняя политика, безопасность, урегулирование конфликтов и права человека; экономическая политика; социальная политика и развитие человеческого капитала и государственное правлении.В нем приведены как данные о уже проделанной работе кабинета министров, так и запланированные до конца года проекты и планы.Особое внимание в отчете уделено внешней политике страны, безопасности и экономике Грузии.Грузия не собирается вводить санкции против России – премьер >>В частности, отчет касается успешной работы грузинских дипломатов, усиления обороноспособности страны, отношений с соседями, развития Грузии как регионального хаба.Также в отчете уделено внимание и социальной политике государства, рассказано про успешные проекты помощи гражданам и анонсированы новшества в сфере трудоустройства и здравоохранения.Особое место в документе занимает достижения и планы кабинета министров в направлении развития экономики, снижения уровня инфляции, улучшения инфраструктуры и развития человеческого капитала.

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