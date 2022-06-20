https://sputnik-georgia.ru/20220620/trening-soyuza-russkoy-molodezhi-gruzii-pytalis-sorvat-oppozitsionnye-smi-267653168.html

Тренинг Союза русской молодежи Грузии пытались сорвать оппозиционные СМИ

Тренинг Союза русской молодежи Грузии пытались сорвать оппозиционные СМИ

Информация СМИ о том, что на тренинге присутствовали граждане России, - ложь, заявил председатель Союза 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T18:52+0400

2022-06-20T18:52+0400

2022-06-20T19:30+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Несколько оппозиционных грузинских СМИ в понедельник попытались сорвать учебно-тренинговую программу "Молодые правоведы" в Тбилиси, рассказал Sputnik Грузия организатор мероприятия, председатель Союза русской молодежи Александр Беженцев.По его словам, на мероприятии находились лишь граждане Грузии и информация СМИ о том, что на тренинге присутствовали граждане России, - ложь."Нас не спонсирует МИД России. Еще раз подчеркиваю. Нас финансирует НПО, Фонд поддержки и защиты российских соотечественников, проживающих за рубежом. На тренинге были представители национальных меньшинств со всей Грузии. Здесь не было граждан России", - сказал Беженцев.По его словам, одна из журналистов представилась участником тренинга и стала без разрешения снимать происходящее на телефон. Особое недовольство она стала проявлять во время познавательной лекции директора Института Евразии Гулбаата Рцхиладзе о Великой отечественной войне.Изучение русского языка в Грузии – центр "Азбука" рассказал о проблемах и достижениях >>"Наше мероприятие не для СМИ. Это просто тренинг. Познавательная лекция, чтобы молодежь могла получить дополнительное образование. Все, что говорилось на лекции, - правда, основанная на международных документах", - сказал Беженцев.Как отметили организаторы, мероприятие обязательно будет продолжено. Возможно, им придется изменить место проведения.Часть русского мира: о чем говорили на конгрессе соотечественников >>"А если бы толпа неправильно поняла то, что преподносят СМИ? Если бы началась провокация и к нам ворвались? Кто бы понес ответственность за это?" - подчеркнул Беженцев.Как отметил организатор, даже спустя несколько часов после того, как молодые участники проекта покинули место проведения мероприятия, там дежурят журналисты.

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грузия, новости, происшествия, союз русской молодежи грузии