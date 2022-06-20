Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220620/v-tbilisi-nachalas-mnogotysyachnaya-aktsiya-domoy-v-evropu-267662006.html
В Тбилиси началась многотысячная акция "Домой в Европу"
В Тбилиси началась многотысячная акция "Домой в Европу"
Организатор акции - критически настроенное по отношению к властям гражданское движение "Стыдно" 20.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-20T20:24+0400
2022-06-20T21:12+0400
новости
грузия
украина
молдова
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/14/267660028_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_4fda4d052e025792aae96513d8aacd6f.jpg
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Тысячи человек собрались перед зданием парламента в Тбилиси на акции в поддержку интеграции Грузии в Евросоюз.Акция проходит в преддверии саммита Евросоюза (23-24 июня), на котором будет рассматриваться вопрос о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на членство в ЕС. На прошлой неделе Еврокомиссия дала рекомендацию всем, кроме Грузии, посоветовав ей пока выполнить конкретные условия. На проспекте Руставели собрались представители оппозиционных партий, неправительственных организаций, общественные деятели, студенческие объединения из разных вузов. Организатор акции - критически настроенное по отношению к властям гражданское движение "Стыдно". Представители правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" называют это движение молодежным крылом своего главного конкурента - крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Именно "Нацдвижение" и его соратников власти не раз обвиняли в том, что они посредством своих лоббистов настраивали Запад против Грузии, чтобы страна не получила статус кандидата в ЕС в условиях правления "Грузинской мечты".На территории, прилегающей к месту проведения акции, мобилизованы силы МВД."Оппозиция делает все для повышения уровня поляризации в Грузии" – Кобахидзе&gt;&gt;Незадолго до начала акции президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала заявление, в котором отметила важность соблюдения спокойствия на акции. Ранее президент обвинила и "Грузинскую мечту", и оппозицию в том, что Еврокомиссия пока не стала рекомендовать предоставление Грузии статуса кандидата.
украина
молдова
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/14/267660028_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_1012624e26efe10045fcd1cfcfea1075.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, украина, молдова, еврокомиссия

В Тбилиси началась многотысячная акция "Домой в Европу"

20:24 20.06.2022 (обновлено: 21:12 20.06.2022)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников оппозиции у здания парламента Грузии 20 июня 2022 года
Акция протеста сторонников оппозиции у здания парламента Грузии 20 июня 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 20.06.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Организатор акции - критически настроенное по отношению к властям гражданское движение "Стыдно"
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Тысячи человек собрались перед зданием парламента в Тбилиси на акции в поддержку интеграции Грузии в Евросоюз.
Акция проходит в преддверии саммита Евросоюза (23-24 июня), на котором будет рассматриваться вопрос о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на членство в ЕС. На прошлой неделе Еврокомиссия дала рекомендацию всем, кроме Грузии, посоветовав ей пока выполнить конкретные условия.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников оппозиции у здания парламента Грузии 20 июня 2022 года
Акция протеста сторонников оппозиции у здания парламента Грузии 20 июня 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 20.06.2022
Акция протеста сторонников оппозиции у здания парламента Грузии 20 июня 2022 года
© photo: Sputnik / Stringer
На проспекте Руставели собрались представители оппозиционных партий, неправительственных организаций, общественные деятели, студенческие объединения из разных вузов.
Организатор акции - критически настроенное по отношению к властям гражданское движение "Стыдно". Представители правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" называют это движение молодежным крылом своего главного конкурента - крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников оппозиции у здания парламента Грузии 20 июня 2022 года
Акция протеста сторонников оппозиции у здания парламента Грузии 20 июня 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 20.06.2022
Акция протеста сторонников оппозиции у здания парламента Грузии 20 июня 2022 года
© photo: Sputnik / Stringer
Именно "Нацдвижение" и его соратников власти не раз обвиняли в том, что они посредством своих лоббистов настраивали Запад против Грузии, чтобы страна не получила статус кандидата в ЕС в условиях правления "Грузинской мечты".
На территории, прилегающей к месту проведения акции, мобилизованы силы МВД.
"Оппозиция делает все для повышения уровня поляризации в Грузии" – Кобахидзе>>
Незадолго до начала акции президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала заявление, в котором отметила важность соблюдения спокойствия на акции. Ранее президент обвинила и "Грузинскую мечту", и оппозицию в том, что Еврокомиссия пока не стала рекомендовать предоставление Грузии статуса кандидата.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0