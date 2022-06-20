В Тбилиси началась многотысячная акция "Домой в Европу"
20:24 20.06.2022 (обновлено: 21:12 20.06.2022)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников оппозиции у здания парламента Грузии 20 июня 2022 года
© photo: Sputnik / Stringer
Организатор акции - критически настроенное по отношению к властям гражданское движение "Стыдно"
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Тысячи человек собрались перед зданием парламента в Тбилиси на акции в поддержку интеграции Грузии в Евросоюз.
Акция проходит в преддверии саммита Евросоюза (23-24 июня), на котором будет рассматриваться вопрос о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на членство в ЕС. На прошлой неделе Еврокомиссия дала рекомендацию всем, кроме Грузии, посоветовав ей пока выполнить конкретные условия.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников оппозиции у здания парламента Грузии 20 июня 2022 года
Акция протеста сторонников оппозиции у здания парламента Грузии 20 июня 2022 года
© photo: Sputnik / Stringer
На проспекте Руставели собрались представители оппозиционных партий, неправительственных организаций, общественные деятели, студенческие объединения из разных вузов.
Организатор акции - критически настроенное по отношению к властям гражданское движение "Стыдно". Представители правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" называют это движение молодежным крылом своего главного конкурента - крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников оппозиции у здания парламента Грузии 20 июня 2022 года
Акция протеста сторонников оппозиции у здания парламента Грузии 20 июня 2022 года
© photo: Sputnik / Stringer
Именно "Нацдвижение" и его соратников власти не раз обвиняли в том, что они посредством своих лоббистов настраивали Запад против Грузии, чтобы страна не получила статус кандидата в ЕС в условиях правления "Грузинской мечты".
На территории, прилегающей к месту проведения акции, мобилизованы силы МВД.
Незадолго до начала акции президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала заявление, в котором отметила важность соблюдения спокойствия на акции. Ранее президент обвинила и "Грузинскую мечту", и оппозицию в том, что Еврокомиссия пока не стала рекомендовать предоставление Грузии статуса кандидата.