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Вице-президентом Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца стала грузинка

Вице-президентом Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца стала грузинка

До этого Лоладзе занимала должность президента Красного Креста Грузии 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T12:42+0400

2022-06-20T12:42+0400

2022-06-20T12:42+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Вице-президентом Международной федерации обществ Красного Кресте и Красного Полумесяца впервые в истории стала представительница из Грузии – этот пост заняла Натия Лоладзе, говорится в пресс-релизе организации.До этого Лоладзе занимала должность президента Красного Креста Грузии. Избрание Лоладзе на данную должность является большим признанием Красного Креста Грузии в мире и выражением доверия к нему, отмечают в организации.Более того, эта победа является большой честью как для самой организация, так и для страны в целом, подчеркивают в компании. Данный пост открывает новые двери, что позволит еще больше усилить работу самой большой гуманитарной организации мира в Грузии."В период вице-президентства я сделаю все в рамках наших возможностей, чтобы поддержать развитие и усиление национальных обществ Красных Крестов, поскольку именно сильное национальное общество дает нам возможность своевременно и эффективно реагировать на нужды людей на местном уровне", – заявила Лоладзе.За Лоладзе проголосовали представители 192 стран мира. Такое доверие обусловлено работами, выполненными в течение многих лет Красным Крестом Грузии. Это является особым случаем для такой маленькой страны как Грузия, отмечают в организации. Лоладзе поблагодарила всех за поддержку.Для Красного Креста Грузии это не первое международное признание. В 2017 году Красный Крест Грузии, впервые за свою столетнюю историю стал членом совета правления Красного Креста и Красного полумесяца, состоящего из 20 человек.Помимо этого, в 2022 году Красный Крест Грузии впервые за историю своего существования стал организацией-донором и принял 11 региональную конференцию Европы Красного Креста и Красного Полумесяца.Деятельность Лоладзе в национальном обществе Красного Креста Грузии началась в 2002 году в качестве добровольца. После августовской войны 2008 года она решила навсегда связать свою карьеру с гуманитарной деятельностью. После этого она вместе с членами Красного Креста Грузии ежедневно помогает нуждающимся людям.Международный Красный крест построит в Грузии региональный логистический хаб >>>Перечень работ, выполненных Красным Крестом Грузии под руководством Лоладзе, довольно большой, отмечают в организации. Она внесла большой вклад в ввоз вакцин против коронавируса в Грузию.Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца является крупнейшим в мире гуманитарным объединением. Задача Движения – облегчить страдания людей, защищать жизнь и здоровье человека, и обеспечивать уважение к человеческой личности, особенно во время вооруженных конфликтов и других чрезвычайных ситуаций. Оно представлено во всех странах и пользуется поддержкой миллионов добровольцев.В состав Движения входят: Международный Комитет Красного Креста,192 национальных общества Красного Креста и Красного Полумесяца и Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

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международный комитет красного креста, красный крест, грузия, новости, общество, в мире