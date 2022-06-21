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"Чрезмерно поспешно" - Венецианская комиссия о поправках в закон о судах в Грузии
"Чрезмерно поспешно" - Венецианская комиссия о поправках в закон о судах в Грузии
Изменения в основном касаются назначения судей, их дисциплинарной ответственности и перевода 21.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-21T23:46+0400
2022-06-21T23:46+0400
2022-06-21T23:47+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Парламент Грузии принял поправки в закон "Об общих судах" в спешке, без консультаций правящей партии с оппонентами и без четко разъясненных мотивов, говорится в заключении Венецианской комиссии. Изменения в основном касаются назначения судей, их перевода из одного суда в другой, дисциплинарной ответственности, а также избрания членов Высшего совета юстиции. Поправки инициировали депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Законопроект поступил на рассмотрение парламента 27 декабря 2021 года, а уже 30-го он был принят в третьем, окончательном чтении.Нарушивших правила судей будут отправлять учиться - парламент Грузии принял поправки>>"Для оппозиции, а также для заинтересованных сторон и гражданского общества поправки стали полной неожиданностью. Власти не предоставили делегации Венецианской комиссии убедительных доводов во время их встреч, которые оправдали бы ускоренный законодательный процесс для поправок", - говорится в заключении. Там же отмечено, что Венецианская комиссия всегда критически относится к поспешному принятию актов парламента, регулирующих важные аспекты правового порядка, без нормальных консультаций с оппозицией, экспертами или гражданским обществом.По мнению Венецианской комиссии, то, как были подготовлены и приняты поправки, вызывает серьезную озабоченность относительно мотивов этих поправок и последствий для независимости судей в Грузии.Позиция "Грузинской мечты"О целях принятия поправок рассказал председатель комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Анри Оханашвили. Более того, он перечислил пункты в поправках, которые положительно оценила Венецианская комиссия. Среди них снятие запрета на избрание/назначение одного и того же человека членом Высшего совета юстиции два раза подряд, согласно предыдущим рекомендациям Венецианской комиссии и рекомендациям Консультативного совета европейских судей.Венецианская комиссия приветствует уточнение оснований существенного нарушения судьей процессуальных сроков, к примеру сроков рассмотрения дела, которые могут считаться уважительными. Венецианская комиссия также приветствует категоризацию дисциплинарных взысканий в отношении судей - на основные и дополнительные, сказал Оханашвили. Оханашвили подчеркнул, что была учтена рекомендация Венецианской комиссии о том, чтобы кворум при принятии Высшим советом юстиции решений о дисциплинарной ответственности судей был снижен с 2/3 до простого большинства."Однако Венецианская комиссия сегодня уже фиксирует иное мнение относительно неукоснительно исполненной ее же рекомендации", - сказал депутат.При этом он отметил, что власти готовы продолжить обсуждение с Венецианской комиссией "этой странной рекомендации", а также других рекомендаций.
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грузия, новости, политика, анри оханашвили, венецианская комиссия, грузинская мечта
"Чрезмерно поспешно" - Венецианская комиссия о поправках в закон о судах в Грузии
23:46 21.06.2022 (обновлено: 23:47 21.06.2022)
Изменения в основном касаются назначения судей, их дисциплинарной ответственности и перевода
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Парламент Грузии принял поправки в закон "Об общих судах" в спешке, без консультаций правящей партии с оппонентами и без четко разъясненных мотивов, говорится в заключении Венецианской комиссии.
Изменения в основном касаются назначения судей, их перевода из одного суда в другой, дисциплинарной ответственности, а также избрания членов Высшего совета юстиции.
"Хотя формальная ускоренная законодательная процедура, по-видимому, была соблюдена, она (комиссия - ред.) сожалеет, что поправки к органическому закону об общих судах Грузии от декабря 2021 года было приняты с чрезмерной поспешностью, не было прозрачности в отношении его мотивов и целей и было проведено без всеобъемлющих и эффективных консультаций", - сказано в заключении.
Поправки инициировали депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Законопроект поступил на рассмотрение парламента 27 декабря 2021 года, а уже 30-го он был принят в третьем, окончательном чтении.
"Для оппозиции, а также для заинтересованных сторон и гражданского общества поправки стали полной неожиданностью. Власти не предоставили делегации Венецианской комиссии убедительных доводов во время их встреч, которые оправдали бы ускоренный законодательный процесс для поправок", - говорится в заключении
.
Там же отмечено, что Венецианская комиссия всегда критически относится к поспешному принятию актов парламента, регулирующих важные аспекты правового порядка, без нормальных консультаций с оппозицией, экспертами или гражданским обществом.
"Внезапные и быстрые поправки к ключевым компонентам независимости судей посредством ускоренных законодательных процедур могут подорвать общественное доверие к судебной власти как к независимой от исполнительной и законодательной ветвей власти", - говорится в заключении.
По мнению Венецианской комиссии, то, как были подготовлены и приняты поправки, вызывает серьезную озабоченность относительно мотивов этих поправок и последствий для независимости судей в Грузии.
Позиция "Грузинской мечты"
О целях принятия поправок рассказал председатель комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Анри Оханашвили.
"Целью и задачей принятых нами изменений было повышение эффективности правосудия и исключение возможных помех для осуществления правосудия", - сказал Оханашвили журналистам.
Более того, он перечислил пункты в поправках, которые положительно оценила Венецианская комиссия.
Среди них снятие запрета на избрание/назначение одного и того же человека членом Высшего совета юстиции два раза подряд, согласно предыдущим рекомендациям Венецианской комиссии и рекомендациям Консультативного совета европейских судей.
Венецианская комиссия приветствует уточнение оснований существенного нарушения судьей процессуальных сроков, к примеру сроков рассмотрения дела, которые могут считаться уважительными.
Венецианская комиссия также приветствует категоризацию дисциплинарных взысканий в отношении судей - на основные и дополнительные, сказал Оханашвили.
Оханашвили подчеркнул, что была учтена рекомендация Венецианской комиссии о том, чтобы кворум при принятии Высшим советом юстиции решений о дисциплинарной ответственности судей был снижен с 2/3 до простого большинства.
"Однако Венецианская комиссия сегодня уже фиксирует иное мнение относительно неукоснительно исполненной ее же рекомендации", - сказал депутат.
При этом он отметил, что власти готовы продолжить обсуждение с Венецианской комиссией "этой странной рекомендации", а также других рекомендаций.