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Глава Нацбанка: Грузии приходится справляться одновременно со многими вызовам
Глава Нацбанка: Грузии приходится справляться одновременно со многими вызовам
Команда Нацбанка предприняла адекватные меры в ответ на глобальные вызовы, которые стоят перед всем миром 21.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-21T07:32+0400
2022-06-21T07:32+0400
2022-06-21T08:08+0400
грузия
новости
экономика
коба гвенетадзе
национальный банк грузии
инфляция
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Национальный банк делает все, чтобы облегчить давление глобальных вызовов для населения, заявил глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе."Инфляция стала явной угрозой для многих стран мира. Грузии, как стране с малой открытой экономикой, приходится справляться одновременно со многими вызовами, что отражается в итоге на ценах. И для нас важно, чтобы граждане понимали, что команда профессионалов Нацбанка предприняла адекватные меры в ответ на глобальные вызовы, которые стоят перед всем миром", - сказал Гвенетадзе.Нацбанк делает все и сделает все с учетом своих рычагов, чтобы облегчить давление инфляции для населения, добавил он.Цены в Грузии продолжают расти высокими темпами – новая статистика >>Между тем региональный директор Всемирного банка на Южном Кавказе Себастьян Молинеус отметил, что перспективы Грузии в плане экономического роста вызывают оптимизм.Что касается инфляции, то по прогнозу Всемирного банка ее давление продолжится из-за событий на Украине и вторичного эффекта санкций.Годовая инфляция (май 2022 года к маю 2021 года) в Грузии составила 13,3%, при целевом показателе 3%. За год цены выросли на транспорт (20%), гостиницы и рестораны (12,6%) и здравоохранение (2%). В мае за год цены на продовольствие выросли на 22%.По информации Национального банка Грузии, пандемия коронавируса поставила мировую экономику перед многими трудностями, и одним из важных факторов в этом отношении является тенденция ускоренного роста цен, которая в последнее время остается проблемой как в развитых, так и в развивающихся странах.Цены растут, зерна не хватает? Что происходит на рынке пшеницы >>Власти Грузии ожидают снижение уровня инфляции во второй половине 2022 года, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Однако, по его словам, при текущих событиях в мире прогнозировать очень трудно.
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Глава Нацбанка: Грузии приходится справляться одновременно со многими вызовам
07:32 21.06.2022 (обновлено: 08:08 21.06.2022)
Команда Нацбанка предприняла адекватные меры в ответ на глобальные вызовы, которые стоят перед всем миром
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Национальный банк делает все, чтобы облегчить давление глобальных вызовов для населения, заявил глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе.
"Инфляция стала явной угрозой для многих стран мира. Грузии, как стране с малой открытой экономикой, приходится справляться одновременно со многими вызовами, что отражается в итоге на ценах. И для нас важно, чтобы граждане понимали, что команда профессионалов Нацбанка предприняла адекватные меры в ответ на глобальные вызовы, которые стоят перед всем миром", - сказал Гвенетадзе.
Нацбанк делает все и сделает все с учетом своих рычагов, чтобы облегчить давление инфляции для населения, добавил он.
Между тем региональный директор Всемирного банка на Южном Кавказе Себастьян Молинеус отметил, что перспективы Грузии в плане экономического роста вызывают оптимизм.
"Мы ожидаем, что рост экономики Грузии достигнет примерно 5,5%, что на 2,5% выше изначального прогноза", - сказал Молинеус.
Что касается инфляции, то по прогнозу Всемирного банка ее давление продолжится из-за событий на Украине и вторичного эффекта санкций.
Годовая инфляция (май 2022 года к маю 2021 года) в Грузии составила 13,3%, при целевом показателе 3%. За год цены выросли на транспорт (20%), гостиницы и рестораны (12,6%) и здравоохранение (2%). В мае за год цены на продовольствие выросли на 22%.
По информации Национального банка Грузии, пандемия коронавируса поставила мировую экономику перед многими трудностями, и одним из важных факторов в этом отношении является тенденция ускоренного роста цен, которая в последнее время остается проблемой как в развитых, так и в развивающихся странах.
Власти Грузии ожидают снижение уровня инфляции во второй половине 2022 года, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Однако, по его словам, при текущих событиях в мире прогнозировать очень трудно.