https://sputnik-georgia.ru/20220621/glava-natsbanka-gruzii-prikhoditsya-spravlyatsya-odnovremenno-so-mnogimi-vyzovam-267668274.html

Глава Нацбанка: Грузии приходится справляться одновременно со многими вызовам

Глава Нацбанка: Грузии приходится справляться одновременно со многими вызовам

Команда Нацбанка предприняла адекватные меры в ответ на глобальные вызовы, которые стоят перед всем миром 21.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-21T07:32+0400

2022-06-21T07:32+0400

2022-06-21T08:08+0400

грузия

новости

экономика

коба гвенетадзе

национальный банк грузии

инфляция

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Национальный банк делает все, чтобы облегчить давление глобальных вызовов для населения, заявил глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе."Инфляция стала явной угрозой для многих стран мира. Грузии, как стране с малой открытой экономикой, приходится справляться одновременно со многими вызовами, что отражается в итоге на ценах. И для нас важно, чтобы граждане понимали, что команда профессионалов Нацбанка предприняла адекватные меры в ответ на глобальные вызовы, которые стоят перед всем миром", - сказал Гвенетадзе.Нацбанк делает все и сделает все с учетом своих рычагов, чтобы облегчить давление инфляции для населения, добавил он.Цены в Грузии продолжают расти высокими темпами – новая статистика >>Между тем региональный директор Всемирного банка на Южном Кавказе Себастьян Молинеус отметил, что перспективы Грузии в плане экономического роста вызывают оптимизм.Что касается инфляции, то по прогнозу Всемирного банка ее давление продолжится из-за событий на Украине и вторичного эффекта санкций.Годовая инфляция (май 2022 года к маю 2021 года) в Грузии составила 13,3%, при целевом показателе 3%. За год цены выросли на транспорт (20%), гостиницы и рестораны (12,6%) и здравоохранение (2%). В мае за год цены на продовольствие выросли на 22%.По информации Национального банка Грузии, пандемия коронавируса поставила мировую экономику перед многими трудностями, и одним из важных факторов в этом отношении является тенденция ускоренного роста цен, которая в последнее время остается проблемой как в развитых, так и в развивающихся странах.Цены растут, зерна не хватает? Что происходит на рынке пшеницы >>Власти Грузии ожидают снижение уровня инфляции во второй половине 2022 года, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Однако, по его словам, при текущих событиях в мире прогнозировать очень трудно.

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грузия, новости, экономика, коба гвенетадзе, национальный банк грузии, инфляция