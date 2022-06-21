https://sputnik-georgia.ru/20220621/gruzinskie-basketbolisty-aktivno-gotovyatsya-k-vstrecham-s-ispaniey-i-ukrainoy-267680142.html
Грузинские баскетболисты активно готовятся к встречам с Испанией и Украиной
Грузинские баскетболисты активно готовятся к встречам с Испанией и Украиной
На сегодняшний день сборная Грузии лидирует в группе "G" с тремя победами в четырех матчах 21.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-21T12:54+0400
2022-06-21T12:54+0400
2022-06-21T12:54+0400
сборная грузии по баскетболу
спорт
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ильяс зурос
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу начала подготовку к предстоящим матчам квалификационного этапа чемпионата мира 2023 со сборными Украины и Испании.Главный тренер сборной Грузии Ильяс Зурос на днях обнародовал расширенный список баскетболистов национальной команды для подготовки к играм. Из 22 игроков будут отобраны 12 баскетболистов.В расширенном списке два дебютанта, один из которых 18-летний Гуга Нацвлишвили – сын экс-капитана сборной Грузии по баскетболу Вато Нацвлишвили.Так выглядит расширенный список баскетболистов, вызванных в сборную Грузии – игроки национального чемпионата: Георгий Цинцадзе и Михаил Беришвили ("ТГУ"), Гиви Бакрадзе, Каха Джинчарадзе и Илья Лондаридзе ("Олимп" Тбилиси), Лука Мазиашвили ("Цхум-Апхазети"), Мераб Боколишвили ("Рустави"), Ото Булиава ( "Мега", Тбилиси), Георгий Корсантия ("Кутаиси"), Бека Бекаури ("Батуми").Баскетболисты, играющие за рубежом: Рати Андроникашвили ("Крейтон", NCAA1, США), Тэд Макфаддэн ("Мурсиа", Испания), Торнике Шенгелия ("Виртус" Болонья, Италия), Гога Битадзе ("Индиана Пэйсерс", NBA), Георгий Шермадини ("Тенерифе", Испания), Георгий Турдзиладзе ("Орши", Франция), Дуда Санадзе ("Борац", Сербия), Ника Мецхваришвили ("Луизианна-Монро", NCAA1, США), Давид Какушадзе ("Рокхарст", NCAA1, США), Бека Бурджанадзе ("Бетис", Испания), Гуга Нацвлишвили ("Каха Сиеста", Испания), Александр Певадзе ("Гран Канария 2", LEB2, Испания).С 20 июня к тренировкам сборной присоединился один из лидеров сборной Георгий Шермадини.На сегодняшний день сборная Грузии лидирует в группе "G" с тремя победами в четырех матчах. На одну игру меньше провели сборные Испании и Украины. У них по три победы и одному поражению. На последнем месте сборная Северной Македонии – четыре поражения.
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сборная грузии по баскетболу, спорт, грузия, новости, ильяс зурос, георгий шермадини, торнике шенгелия, тбилиси, украина, испания
Грузинские баскетболисты активно готовятся к встречам с Испанией и Украиной
На сегодняшний день сборная Грузии лидирует в группе "G" с тремя победами в четырех матчах
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik.
Сборная Грузии по баскетболу начала подготовку
к предстоящим матчам квалификационного этапа чемпионата мира 2023 со сборными Украины и Испании.
Первую встречу подопечные Ильяса Зуроса проведут в гостях против Украины 1 июля. Игра пройдет в Риге. А уже 4 июля грузинская сборная примет дома испанцев. Игра состоится в Тбилиси в новом Дворе спорта, который рассчитан на 10 тысяч зрителей.
Главный тренер сборной Грузии Ильяс Зурос на днях обнародовал расширенный список баскетболистов национальной команды для подготовки к играм. Из 22 игроков будут отобраны 12 баскетболистов.
В расширенном списке два дебютанта, один из которых 18-летний Гуга Нацвлишвили – сын экс-капитана сборной Грузии по баскетболу Вато Нацвлишвили.
Так выглядит расширенный список баскетболистов, вызванных в сборную Грузии – игроки национального чемпионата: Георгий Цинцадзе и Михаил Беришвили ("ТГУ"), Гиви Бакрадзе, Каха Джинчарадзе и Илья Лондаридзе ("Олимп" Тбилиси), Лука Мазиашвили ("Цхум-Апхазети"), Мераб Боколишвили ("Рустави"), Ото Булиава ( "Мега", Тбилиси), Георгий Корсантия ("Кутаиси"), Бека Бекаури ("Батуми").
Баскетболисты, играющие за рубежом: Рати Андроникашвили ("Крейтон", NCAA1, США), Тэд Макфаддэн ("Мурсиа", Испания), Торнике Шенгелия ("Виртус" Болонья, Италия), Гога Битадзе ("Индиана Пэйсерс", NBA), Георгий Шермадини ("Тенерифе", Испания), Георгий Турдзиладзе ("Орши", Франция), Дуда Санадзе ("Борац", Сербия), Ника Мецхваришвили ("Луизианна-Монро", NCAA1, США), Давид Какушадзе ("Рокхарст", NCAA1, США), Бека Бурджанадзе ("Бетис", Испания), Гуга Нацвлишвили ("Каха Сиеста", Испания), Александр Певадзе ("Гран Канария 2", LEB2, Испания).
С 20 июня к тренировкам сборной присоединился один из лидеров сборной Георгий Шермадини.
На сегодняшний день сборная Грузии лидирует в группе "G" с тремя победами в четырех матчах. На одну игру меньше провели сборные Испании и Украины. У них по три победы и одному поражению. На последнем месте сборная Северной Македонии – четыре поражения.