https://sputnik-georgia.ru/20220621/gruzinskie-basketbolisty-aktivno-gotovyatsya-k-vstrecham-s-ispaniey-i-ukrainoy-267680142.html

Грузинские баскетболисты активно готовятся к встречам с Испанией и Украиной

Грузинские баскетболисты активно готовятся к встречам с Испанией и Украиной

На сегодняшний день сборная Грузии лидирует в группе "G" с тремя победами в четырех матчах 21.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-21T12:54+0400

2022-06-21T12:54+0400

2022-06-21T12:54+0400

сборная грузии по баскетболу

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу начала подготовку к предстоящим матчам квалификационного этапа чемпионата мира 2023 со сборными Украины и Испании.Главный тренер сборной Грузии Ильяс Зурос на днях обнародовал расширенный список баскетболистов национальной команды для подготовки к играм. Из 22 игроков будут отобраны 12 баскетболистов.В расширенном списке два дебютанта, один из которых 18-летний Гуга Нацвлишвили – сын экс-капитана сборной Грузии по баскетболу Вато Нацвлишвили.Так выглядит расширенный список баскетболистов, вызванных в сборную Грузии – игроки национального чемпионата: Георгий Цинцадзе и Михаил Беришвили ("ТГУ"), Гиви Бакрадзе, Каха Джинчарадзе и Илья Лондаридзе ("Олимп" Тбилиси), Лука Мазиашвили ("Цхум-Апхазети"), Мераб Боколишвили ("Рустави"), Ото Булиава ( "Мега", Тбилиси), Георгий Корсантия ("Кутаиси"), Бека Бекаури ("Батуми").Баскетболисты, играющие за рубежом: Рати Андроникашвили ("Крейтон", NCAA1, США), Тэд Макфаддэн ("Мурсиа", Испания), Торнике Шенгелия ("Виртус" Болонья, Италия), Гога Битадзе ("Индиана Пэйсерс", NBA), Георгий Шермадини ("Тенерифе", Испания), Георгий Турдзиладзе ("Орши", Франция), Дуда Санадзе ("Борац", Сербия), Ника Мецхваришвили ("Луизианна-Монро", NCAA1, США), Давид Какушадзе ("Рокхарст", NCAA1, США), Бека Бурджанадзе ("Бетис", Испания), Гуга Нацвлишвили ("Каха Сиеста", Испания), Александр Певадзе ("Гран Канария 2", LEB2, Испания).С 20 июня к тренировкам сборной присоединился один из лидеров сборной Георгий Шермадини.На сегодняшний день сборная Грузии лидирует в группе "G" с тремя победами в четырех матчах. На одну игру меньше провели сборные Испании и Украины. У них по три победы и одному поражению. На последнем месте сборная Северной Македонии – четыре поражения.

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сборная грузии по баскетболу, спорт, грузия, новости, ильяс зурос, георгий шермадини, торнике шенгелия, тбилиси, украина, испания