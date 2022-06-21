https://sputnik-georgia.ru/20220621/gruzinskie-vaterbolisty-oderzhali-pervuyu-v-istorii-pobedu-na-chempionate-mira-267711305.html
Грузинские ватерполисты одержали первую в истории победу на чемпионате мира
Грузинские ватерполисты одержали первую в истории победу на чемпионате мира
Следующую игру сборная Грузии проведет в четверг, 23 июня, с Черногорией 21.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-21T23:11+0400
2022-06-21T23:11+0400
2022-06-21T23:13+0400
грузия
новости
спорт
бразилия
венгрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22869/68/228696833_0:122:2340:1438_1920x0_80_0_0_56bfc127ba08e49d2e5f97b3c7120bdc.jpg
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло провела матч открытия чемпионата мира с Бразилией и выиграла со счетом 14:10.Сборная Грузии впервые в своей истории принимает участие в чемпионате мира.В первом тайме бразильцы оказали достойное сопротивление команде Деяна Станоевича. Грузины, которые считались фаворитом, не смогли выиграть ни первую четверть, ни вторую. На большой перерыв команды вышли с равным счетом — 5:5.Судьба матча решилась в третьем периоде, который грузинская команда выиграла со счетом 6:3, а на последнем отрезке южноамериканцам не дали переломить ход игры.Сборная Грузии по водному поло квалифицировалась на чемпионат Европы >>На начальном этапе Кубка мира команды разбиты на четыре группы. В плей-офф выходят по три лучших из каждой группы. Благодаря победе сборная Грузии сделала большой шаг к следующему этапу.Следующую игру сборная Грузии проведет 23 июня с Черногорией, а заключительную встречу на первом этапе 25 июня - с хозяевами турнира сборной Венгрии.
бразилия
венгрия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22869/68/228696833_130:0:2210:1560_1920x0_80_0_0_2054b2acef1145e573f0d562ab72c85b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, бразилия, венгрия
Грузинские ватерполисты одержали первую в истории победу на чемпионате мира
23:11 21.06.2022 (обновлено: 23:13 21.06.2022)
Следующую игру сборная Грузии проведет в четверг, 23 июня, с Черногорией
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло провела матч открытия чемпионата мира с Бразилией и выиграла со счетом 14:10.
Сборная Грузии впервые в своей истории принимает участие в чемпионате мира.
В первом тайме бразильцы оказали достойное сопротивление команде Деяна Станоевича. Грузины, которые считались фаворитом, не смогли выиграть ни первую четверть, ни вторую. На большой перерыв команды вышли с равным счетом — 5:5.
Судьба матча решилась в третьем периоде, который грузинская команда выиграла со счетом 6:3, а на последнем отрезке южноамериканцам не дали переломить ход игры.
На начальном этапе Кубка мира команды разбиты на четыре группы. В плей-офф выходят по три лучших из каждой группы. Благодаря победе сборная Грузии сделала большой шаг к следующему этапу.
Следующую игру сборная Грузии проведет 23 июня с Черногорией, а заключительную встречу на первом этапе 25 июня - с хозяевами турнира сборной Венгрии.