https://sputnik-georgia.ru/20220621/gruzinskie-vaterbolisty-oderzhali-pervuyu-v-istorii-pobedu-na-chempionate-mira-267711305.html

Грузинские ватерполисты одержали первую в истории победу на чемпионате мира

Грузинские ватерполисты одержали первую в истории победу на чемпионате мира

Следующую игру сборная Грузии проведет в четверг, 23 июня, с Черногорией 21.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-21T23:11+0400

2022-06-21T23:11+0400

2022-06-21T23:13+0400

грузия

новости

спорт

бразилия

венгрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22869/68/228696833_0:122:2340:1438_1920x0_80_0_0_56bfc127ba08e49d2e5f97b3c7120bdc.jpg

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло провела матч открытия чемпионата мира с Бразилией и выиграла со счетом 14:10.Сборная Грузии впервые в своей истории принимает участие в чемпионате мира.В первом тайме бразильцы оказали достойное сопротивление команде Деяна Станоевича. Грузины, которые считались фаворитом, не смогли выиграть ни первую четверть, ни вторую. На большой перерыв команды вышли с равным счетом — 5:5.Судьба матча решилась в третьем периоде, который грузинская команда выиграла со счетом 6:3, а на последнем отрезке южноамериканцам не дали переломить ход игры.Сборная Грузии по водному поло квалифицировалась на чемпионат Европы >>На начальном этапе Кубка мира команды разбиты на четыре группы. В плей-офф выходят по три лучших из каждой группы. Благодаря победе сборная Грузии сделала большой шаг к следующему этапу.Следующую игру сборная Грузии проведет 23 июня с Черногорией, а заключительную встречу на первом этапе 25 июня - с хозяевами турнира сборной Венгрии.

бразилия

венгрия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, спорт, бразилия, венгрия