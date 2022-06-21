https://sputnik-georgia.ru/20220621/gruziya-i-katar-uglublyayut-sotrudnichestvo-v-sfere-ekonomiki-267699958.html

Грузия и Катар углубляют сотрудничество в сфере экономики

Грузия и Катар углубляют сотрудничество в сфере экономики

Премьер-министр Грузии находится с визитом в Катаре, где принимает участие в ежегодном экономическом форуме 21.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-21T17:37+0400

2022-06-21T17:37+0400

2022-06-21T17:37+0400

грузия

новости

экономика

ираклий гарибашвили

катар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/15/267698920_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_b4cc10160bdc5fb8ebde3352eb8efc4c.jpg

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Между правительством Грузии и правительством Катара подписаны два соглашения о взаимном содействии и защите инвестиций, а также об экономическом, торговом и техническом сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства Грузии.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится с визитом в Катаре, где принимает участие в ежегодном экономическом форуме. В рамках визита глава правительства встретился со своим катарским коллегой шейхом Халидом Бин Халифом Бин Абдулазизом аль Тани.Премьеры двух стран обсудили на встрече тесное и плодотворное сотрудничество между Грузией и Катаром, углубление экономических и деловых отношений.Стороны выразили готовность к углублению торгово-экономических отношений.В свою очередь Ираклий Гарибашвили поблагодарил шейха за тесное сотрудничество и гостеприимство.Вопрос источников обновляемой энергии Грузии обсудили в Катаре >>Грузия и Катар установили дипломатические отношения в 1993 году. В ноябре 2012 года в Катаре открылось посольство Грузии, а в августе 2013 года в Грузии появилось катарское диппредставительство.

катар

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, катар