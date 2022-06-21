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Грузия и Катар углубляют сотрудничество в сфере экономики
Грузия и Катар углубляют сотрудничество в сфере экономики
Премьер-министр Грузии находится с визитом в Катаре, где принимает участие в ежегодном экономическом форуме 21.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-21T17:37+0400
2022-06-21T17:37+0400
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Между правительством Грузии и правительством Катара подписаны два соглашения о взаимном содействии и защите инвестиций, а также об экономическом, торговом и техническом сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства Грузии.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится с визитом в Катаре, где принимает участие в ежегодном экономическом форуме. В рамках визита глава правительства встретился со своим катарским коллегой шейхом Халидом Бин Халифом Бин Абдулазизом аль Тани.Премьеры двух стран обсудили на встрече тесное и плодотворное сотрудничество между Грузией и Катаром, углубление экономических и деловых отношений.Стороны выразили готовность к углублению торгово-экономических отношений.В свою очередь Ираклий Гарибашвили поблагодарил шейха за тесное сотрудничество и гостеприимство.Вопрос источников обновляемой энергии Грузии обсудили в Катаре &gt;&gt;Грузия и Катар установили дипломатические отношения в 1993 году. В ноябре 2012 года в Катаре открылось посольство Грузии, а в августе 2013 года в Грузии появилось катарское диппредставительство.
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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, катар

Грузия и Катар углубляют сотрудничество в сфере экономики

17:37 21.06.2022
© Сourtesy of Georgian GovernmentПодписание соглашений между Грузией и Катаром
Подписание соглашений между Грузией и Катаром - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2022
© Сourtesy of Georgian Government
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Премьер-министр Грузии находится с визитом в Катаре, где принимает участие в ежегодном экономическом форуме
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Между правительством Грузии и правительством Катара подписаны два соглашения о взаимном содействии и защите инвестиций, а также об экономическом, торговом и техническом сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится с визитом в Катаре, где принимает участие в ежегодном экономическом форуме. В рамках визита глава правительства встретился со своим катарским коллегой шейхом Халидом Бин Халифом Бин Абдулазизом аль Тани.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава правительства Катара шейх Халид Бин Халиф Бин Абдулазиз аль Тани
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава правительства Катара шейх Халид Бин Халиф Бин Абдулазиз аль Тани - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2022
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава правительства Катара шейх Халид Бин Халиф Бин Абдулазиз аль Тани
© Сourtesy of Georgian Government
Премьеры двух стран обсудили на встрече тесное и плодотворное сотрудничество между Грузией и Катаром, углубление экономических и деловых отношений.
Стороны выразили готовность к углублению торгово-экономических отношений.
В свою очередь Ираклий Гарибашвили поблагодарил шейха за тесное сотрудничество и гостеприимство.
Вопрос источников обновляемой энергии Грузии обсудили в Катаре >>
Грузия и Катар установили дипломатические отношения в 1993 году. В ноябре 2012 года в Катаре открылось посольство Грузии, а в августе 2013 года в Грузии появилось катарское диппредставительство.
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