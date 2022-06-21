https://sputnik-georgia.ru/20220621/gruziya-i-katar-uglublyayut-sotrudnichestvo-v-sfere-ekonomiki-267699958.html
Грузия и Катар углубляют сотрудничество в сфере экономики
Грузия и Катар углубляют сотрудничество в сфере экономики
Премьер-министр Грузии находится с визитом в Катаре, где принимает участие в ежегодном экономическом форуме 21.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-21T17:37+0400
2022-06-21T17:37+0400
2022-06-21T17:37+0400
грузия
новости
экономика
ираклий гарибашвили
катар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/15/267698920_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_b4cc10160bdc5fb8ebde3352eb8efc4c.jpg
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Между правительством Грузии и правительством Катара подписаны два соглашения о взаимном содействии и защите инвестиций, а также об экономическом, торговом и техническом сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства Грузии.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится с визитом в Катаре, где принимает участие в ежегодном экономическом форуме. В рамках визита глава правительства встретился со своим катарским коллегой шейхом Халидом Бин Халифом Бин Абдулазизом аль Тани.Премьеры двух стран обсудили на встрече тесное и плодотворное сотрудничество между Грузией и Катаром, углубление экономических и деловых отношений.Стороны выразили готовность к углублению торгово-экономических отношений.В свою очередь Ираклий Гарибашвили поблагодарил шейха за тесное сотрудничество и гостеприимство.Вопрос источников обновляемой энергии Грузии обсудили в Катаре >>Грузия и Катар установили дипломатические отношения в 1993 году. В ноябре 2012 года в Катаре открылось посольство Грузии, а в августе 2013 года в Грузии появилось катарское диппредставительство.
катар
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/15/267698920_86:0:1223:853_1920x0_80_0_0_a10d419ba04e02ecbd6db3f373a7b8f1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, катар
Грузия и Катар углубляют сотрудничество в сфере экономики
Премьер-министр Грузии находится с визитом в Катаре, где принимает участие в ежегодном экономическом форуме
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Между правительством Грузии и правительством Катара подписаны два соглашения о взаимном содействии и защите инвестиций, а также об экономическом, торговом и техническом сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится с визитом в Катаре, где принимает участие в ежегодном экономическом форуме. В рамках визита глава правительства встретился со своим катарским коллегой шейхом Халидом Бин Халифом Бин Абдулазизом аль Тани.
Премьеры двух стран обсудили на встрече тесное и плодотворное сотрудничество между Грузией и Катаром, углубление экономических и деловых отношений.
Стороны выразили готовность к углублению торгово-экономических отношений.
В свою очередь Ираклий Гарибашвили поблагодарил шейха за тесное сотрудничество и гостеприимство.
Грузия и Катар установили дипломатические отношения в 1993 году. В ноябре 2012 года в Катаре открылось посольство Грузии, а в августе 2013 года в Грузии появилось катарское диппредставительство.