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К концу года уровень инфляции в Грузии снизится - эксперт

К концу года уровень инфляции в Грузии снизится - эксперт

Все показатели, которые формируют валютный баланс и напрямую отражаются на курсе, сегодня в Грузии положительные, заявил эксперт 21.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-21T21:34+0400

2022-06-21T21:34+0400

2022-06-21T21:34+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Уже к концу года уровень инфляции в Грузии снизится до 9%, а в начале 2023 года вернется к целевому показателю в 3-4%, заявил эксперт по вопросам экономики Георгий Цуцкиридзе.Годовая инфляция (май 2022 года к маю 2021 года) в Грузии составила 13,3%, при целевом показателе 3%. За год цены выросли на транспорт (20%), гостиницы и рестораны (12,6%) и здравоохранение (2%). В мае за год цены на продовольствие выросли на 22%."Инфляция абсолютно эндогенна и зависит от внешних факторов. Поэтому делать прогнозы на фоне ситуации на Украине сложно. Но в целом на фоне того, что у нашей экономики успешный опыт диверсификации, это послужит снижением инфляции, и к концу года она снизится до 9%", - сообщил Цуцкиридзе в пресс-центре "Квира".По его словам, немаловажно, что все показатели, которые формируют валютный баланс и напрямую отражаются на курсе, сегодня в Грузии положительные."В стране макроэкономическая стабильность, как мы видим, она налицо. Курс национальной валюты стабилен, и даже больше, он укрепляется. Проблемой остается лишь инфляция. Показатель которой остается высокой во всем мире", - сказал Цуцкиридзе.Мировые цены на продовольствие снижаются второй месяц – FAO >>Эксперт отметил, что во всем мире наблюдается самый высокий показатель инфляции за последние 40 лет. В связи с чем Американский центральный банк принял решение увеличить ставку рефинансирования. Это же собирается сделать и Центральный Европейский банк.По словам Цуцкиридзе, до конца года в мире остаются высокие инфляционные ожидания. В случае Грузии, ее понижению будет способствовать сильный экономический рост.

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