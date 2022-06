Ход реформ по развитию рынка капитала в Грузии обсудили в Тбилиси

https://sputnik-georgia.ru/20220621/khod-reform-po-razvitiyu-rynka-kapitala-v-gruzii-obsudili-v-tbilisi-267708386.html

Внедрение новых стандартов улучшит способность грузинских компаний привлекать местные и иностранные инвестиции, заявил глава Нацбанка 21.06.2022, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Установление стандартов корпоративного управления в стране повысит прозрачность рынка и репутацию грузинских компаний, заявил президент Национального банка Грузии Коба ГвенетадзеГлава регулятора принял участие в презентации о внедрении новых Стандартов и кодексов отчетов (Report on the Observation of Standards and Codes - ROSC), подготовленных в рамках совместной программы Всемирного банка и Международного валютного фонда.Президент Нацбанка рассказал о реформах, проведенных Национальным банком в сфере корпоративного управления за последние четыре года. В то же время он акцентировал внимание на важных шагах, предпринятых для развития рынка капитала."ROSC положительно оценивает среду корпоративного управления в Грузии и шаги, предпринятые Нацбанком в этом направлении. Но в документе есть некоторые замечания, которые Банк примет во внимание в будущем", - отметил Гвенетадзе.Вступил в силу Кодекс корпоративного управления эмитентов Грузии >>По его словам, отчеты полученные от компаний показывают, какие изменения потребуются, и Нацбанк будет принимать соответствующие меры.В представленном на презентации документе подробно рассматривается полная трансформация и полное соответствие передовой практике корпоративного управления Грузии в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией.

