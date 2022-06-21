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Ход реформ по развитию рынка капитала в Грузии обсудили в Тбилиси
Ход реформ по развитию рынка капитала в Грузии обсудили в Тбилиси
Внедрение новых стандартов улучшит способность грузинских компаний привлекать местные и иностранные инвестиции, заявил глава Нацбанка 21.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-21T21:11+0400
2022-06-21T21:11+0400
2022-06-21T22:03+0400
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национальный банк грузии
коба гвенетадзе
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Установление стандартов корпоративного управления в стране повысит прозрачность рынка и репутацию грузинских компаний, заявил президент Национального банка Грузии Коба ГвенетадзеГлава регулятора принял участие в презентации о внедрении новых Стандартов и кодексов отчетов (Report on the Observation of Standards and Codes - ROSC), подготовленных в рамках совместной программы Всемирного банка и Международного валютного фонда.Президент Нацбанка рассказал о реформах, проведенных Национальным банком в сфере корпоративного управления за последние четыре года. В то же время он акцентировал внимание на важных шагах, предпринятых для развития рынка капитала."ROSC положительно оценивает среду корпоративного управления в Грузии и шаги, предпринятые Нацбанком в этом направлении. Но в документе есть некоторые замечания, которые Банк примет во внимание в будущем", - отметил Гвенетадзе.Вступил в силу Кодекс корпоративного управления эмитентов Грузии >>По его словам, отчеты полученные от компаний показывают, какие изменения потребуются, и Нацбанк будет принимать соответствующие меры.В представленном на презентации документе подробно рассматривается полная трансформация и полное соответствие передовой практике корпоративного управления Грузии в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, коба гвенетадзе
Ход реформ по развитию рынка капитала в Грузии обсудили в Тбилиси
21:11 21.06.2022 (обновлено: 22:03 21.06.2022)
Внедрение новых стандартов улучшит способность грузинских компаний привлекать местные и иностранные инвестиции, заявил глава Нацбанка
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Установление стандартов корпоративного управления в стране повысит прозрачность рынка и репутацию грузинских компаний, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе
Глава регулятора принял участие в презентации о внедрении новых Стандартов и кодексов отчетов (Report on the Observation of Standards and Codes - ROSC), подготовленных в рамках совместной программы Всемирного банка и Международного валютного фонда.
"Внедрение новых стандартов улучшит способность грузинских компаний привлекать местные и иностранные инвестиции, что, безусловно, положительно скажется на экономике страны", - заявил Гвенетадзе на презентации.
Президент Нацбанка рассказал о реформах, проведенных Национальным банком в сфере корпоративного управления за последние четыре года. В то же время он акцентировал внимание на важных шагах, предпринятых для развития рынка капитала.
"ROSC положительно оценивает среду корпоративного управления в Грузии и шаги, предпринятые Нацбанком в этом направлении. Но в документе есть некоторые замечания, которые Банк примет во внимание в будущем", - отметил Гвенетадзе.
По его словам, отчеты полученные от компаний показывают, какие изменения потребуются, и Нацбанк будет принимать соответствующие меры.
В представленном на презентации документе подробно рассматривается полная трансформация и полное соответствие передовой практике корпоративного управления Грузии в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией.