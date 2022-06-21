https://sputnik-georgia.ru/20220621/kompaniya-ilona-maska-zapustit-v-gruzii-svoy-sputnikovyy-internet-267704179.html

Компания Илона Маска запустит в Грузии свой спутниковый интернет

Компания Илона Маска запустит в Грузии свой спутниковый интернет

Особенно важной работа Starlink в Грузии станет в высокогорных регионах страны, а также в поселениях, где нет широкополосного интернет-доступа 21.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-21T20:23+0400

2022-06-21T20:23+0400

2022-06-21T20:23+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Компания Илона Маска SpaceX предоставит Грузии интернет с помощью спутниковой системы Starlink, сообщает Национальная комиссия по коммуникациям.Член комиссии коммуникации Грузии Екатерина Имедадзе вместе с другими сотрудниками провела встречу с представителем SpaceX в Грузии, на котором был рассмотрен вопрос запуска в стране спутникового интернета Starlink.На ознакомительной встрече также было рассмотрено существующее положение в телекоммуникационном секторе Грузии и перспективы развития цифровой экономики в стране.Компания Илона Маска планирует запустить в Грузии свой спутниковый Интернет >>Представитель SpaceX предоставил членам комиссии коммуникации информацию о планах компании в Грузии.По ее словам, SpaceX на этом этапе работает на рынке Грузии для коммерческого запуска операций Starlink."Я думаю, что данный факт является очень важным явлением для страны и сферы телекома, поскольку после внедрения Starlink в Грузии спутниковый интернет тоже будет доступен, и это откроет окно для развития рынка инновационных цифровых сервисов будущего", - отметила Имедадзе.Особенно важной работа Starlink в Грузии станет в высокогорных регионах страны, а также в поселениях, где нет широкополосного интернет-доступа. После внедрения Starlink во всех таких географических ареалах доступ к высокоскоростному интернету будет доступен для всех желающих.Грузия присоединилась к Декларации для будущего Интернета >>Starlink обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет по всему миру, в том числе в тех районах, где интернет стоит дорого, считается низконадежным, некачественным или вообще недоступен. На сегодняшний день SpaceX уже запустил более 2,7 тысячи низкоорбитальных систем спутниковой связи.

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грузия, новости, общество, илон маск, spacex, интернет, экономика