https://sputnik-georgia.ru/20220621/menedzhment-i-rabotniki-borzhomi-podpisali-soglashenie-267702084.html

Менеджмент и работники "Боржоми" подписали соглашение

Менеджмент и работники "Боржоми" подписали соглашение

В результате успешных переговоров сотрудники продолжат работу на заводе, заявили в Минтруде 21.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-21T17:58+0400

2022-06-21T17:58+0400

2022-06-21T18:04+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Трудовая медиация между сотрудниками и менеджментом заводов по производству минеральной воды "Боржоми" завершились соглашением, говорится в сообщении Министерства труда, социальной защиты, беженцев и здравоохранения Грузии.Работники заводов "Боржоми" объявили бессрочную забастовку 31 мая. Они требовали выплаты задолженности по зарплате за два месяца, заключения бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников (50 человек) без всяких условий.Отмечается, что по решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в переговорный процесс был подключен его представитель, глава департамента правительства Грузии по связям с регионами Лери Барнабишвили.Сам премьер-министр подчеркнул, что защита прав каждого сотрудника "IDS Borjomi Georgia" будет обеспечена.Соглашение было подписано сторонами в Боржоми. На встрече присутствовали глава Службы инспекции труда Бека Перадзе и губернатор региона Самцхе-Джавахети Бесик Амиранашвили.Правительство Грузии спасает "Боржоми" - министр рассказал о деталях сделки >>О финансовых проблемах в IDS Borjomi из-за введения санкций против российских владельцев стало известно в конце апреля. На этом фоне компания объявила о готовности безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится в полной мере.

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грузия, новости, общество, "боржоми"