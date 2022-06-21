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Минздрав Грузии работает над внедрением механизма регулирования цен на лекарства
Минздрав Грузии работает над внедрением механизма регулирования цен на лекарства
Эксперты Всемирного банка ознакомили представителей Минздрава с опытом разных стран в данном направлении 21.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-21T19:00+0400
2022-06-21T19:00+0400
2022-06-21T19:00+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили провел встречу с экспертами Всемирного банка - стороны рассмотрели механизмы снижения цен на лекарства, говорится в сообщении ведомства.Происходит это так: все производители регистрируют в стране цену на лекарственное средство, а государственный регулятор, сравнив уровни цен в других странах, может выбрать порог входной цены на рынке, запретив продавцам превышать его.Эксперты Всемирного банка отметили, что внедрение механизма регулирования цены на лекарства является важным решением, которое благоприятно скажется на населении страны. Они ознакомили представителей Минздрава с опытом разных стран в данном направлении и поделились своим видением в этом вопросе.Азарашвили, в свою очередь, ознакомил экспертов Всемирного банка с реформами, которые проводятся в Грузии для прозрачности фармацевтического рынка. По словам министра, в этом плане в стране внедрена успешная система электронных рецептов и правило выдачи лекарств-дженериков.Как с апреля будут выписывать рецепты на лекарства? Новая реформа Минздрава Грузии >>>Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что с внедрением рецептов на дженерики риски, связанные с недобросовестным назначением медикаментов со стороны врачей, часто использующих только дорогие лекарства конкретных брендов, будут искоренены.
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минздрав грузии, минздрав, всемирный банк, новости, грузия, экономика, зураб азарашвили
Минздрав Грузии работает над внедрением механизма регулирования цен на лекарства
Эксперты Всемирного банка ознакомили представителей Минздрава с опытом разных стран в данном направлении
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили провел встречу с экспертами Всемирного банка - стороны рассмотрели механизмы снижения цен на лекарства, говорится в сообщении ведомства.
В частности, на встрече речь шла о внедрении так называемой референтной цены на лекарства. Референтное ценообразование — это сравнение цен продукции производителя в стране производства и нескольких других странах, проводимое регулирующим органом.
Происходит это так: все производители регистрируют в стране цену на лекарственное средство, а государственный регулятор, сравнив уровни цен в других странах, может выбрать порог входной цены на рынке, запретив продавцам превышать его.
Эксперты Всемирного банка отметили, что внедрение механизма регулирования цены на лекарства является важным решением, которое благоприятно скажется на населении страны. Они ознакомили представителей Минздрава с опытом разных стран в данном направлении и поделились своим видением в этом вопросе.
Азарашвили, в свою очередь, ознакомил экспертов Всемирного банка с реформами, которые проводятся в Грузии для прозрачности фармацевтического рынка. По словам министра, в этом плане в стране внедрена успешная система электронных рецептов и правило выдачи лекарств-дженериков.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что с внедрением рецептов на дженерики риски, связанные с недобросовестным назначением медикаментов со стороны врачей, часто использующих только дорогие лекарства конкретных брендов, будут искоренены.