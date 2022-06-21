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Песков: вопрос об объединении Южной Осетии с Россией – юридический казус
Песков: вопрос об объединении Южной Осетии с Россией – юридический казус
В данном вопросе необходимо разобраться и определиться, отметил Песков 21.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-21T15:31+0400
2022-06-21T15:31+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Вопрос об объединении Южной Осетии (Цхинвальский регион, неподконтрольный центральным властям Грузии) с Россией – юридический казус, в котором необходимо разобраться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В мае этого года в должность де-факто главы Южной Осетии вступил Алан Гаглоев. Его предшественник Анатолий Бибилов перед уходом с поста назначил на 17 июля референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России. Новый де-факто глава ЮО Алан Гаглоев приостановил действие указа о назначении референдума до завершения консультаций. Он заявил, что столь важное решение о проведении референдума не должно приниматься в одностороннем порядке, так как главным фактором здесь является готовность Российской Федерации взять на себя такую ответственность. МИД Грузии: выборы в ЮО являются незаконными >>Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.
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Песков: вопрос об объединении Южной Осетии с Россией – юридический казус
15:31 21.06.2022 (обновлено: 15:43 21.06.2022)
В данном вопросе необходимо разобраться и определиться, отметил Песков
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Вопрос об объединении Южной Осетии (Цхинвальский регион, неподконтрольный центральным властям Грузии) с Россией – юридический казус, в котором необходимо разобраться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В мае этого года в должность де-факто главы Южной Осетии вступил Алан Гаглоев. Его предшественник Анатолий Бибилов перед уходом с поста назначил на 17 июля референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России.
"Мы же говорили, что там постановка вопроса – "об объединении", вот так было сформулировано. Здесь некий юридический казус. Поэтому, наверное, нужно разбираться в этом направлении. То есть не может же Россия с кем-то объединиться", – сказал Пескова РИА Новости.
Новый де-факто глава ЮО Алан Гаглоев приостановил действие указа о назначении референдума до завершения консультаций. Он заявил, что столь важное решение о проведении референдума не должно приниматься в одностороннем порядке, так как главным фактором здесь является готовность Российской Федерации взять на себя такую ответственность.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.