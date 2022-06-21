https://sputnik-georgia.ru/20220621/po-obvineniyu-v-izbienii-teleoperatora-v-batumi-zaderzhany-dva-cheloveka-267710700.html

По обвинению в избиении телеоператора в Батуми задержаны два человека

По обвинению в избиении телеоператора в Батуми задержаны два человека

В нападении участвовали несколько агрессивно настроенных человек, которым не нравится редакционная политика телекомпании 21.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-21T22:45+0400

2022-06-21T22:45+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Специальная следственная служба задержала двух человек в Батуми по факту насилия в отношении оператора оппозиционного телеканала "Пирвели ТВ", заявил глава Специальной следственной службы Кока Кацитадзе .По его словам следствием было установлено, что поздно вечером 18 июня в Батуми, в районе парка 6 Мая, видеооператор выполнял свои профессиональные обязанности – готовился к прямому эфиру с респондентом, когда к нему подошли неизвестные и нецензурным образом высказывали свое недовольство в отношении его работы на "Пирвели ТВ". После этого между оператором и обвиняемыми началась словесная перепалка, которая переросла в драку. Обвиняемые избили оператора и скрылись с места происшествия.По словам Кацитадзе, были допрошены потерпевший оператор и обвиняемые, назначена судебно-медицинская экспертиза, найдены и допрошены очевидцы происшествия, произведен осмотр места происшествия. На основании постановления суда были запрошены видеозаписи событий, происходивших на месте происшествия и в окрестностях, с частных и государственных объектов. Все полученные материалы изучались в течение восьми часов.Задержанному за нападение на журналистов предъявлено обвинение >>"Защита прав журналистов и их профессиональной деятельности является одним из основных приоритетов Специальной следственной службы", — заявил Кацитадзе.Следствие ведется по статье "незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности".Следствие ведется по статье "незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности".

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грузия, новости, происшествия, батуми, журналисты