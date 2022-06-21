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Расширен перечень оснований для оказания юридической госпомощи в Грузии
Расширен перечень оснований для оказания юридической госпомощи в Грузии
Согласно поправкам, закон регулирует вопросы, связанные с правом на бесплатную юридическую помощь потерпевшим от бытового насилия 21.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-21T22:23+0400
2022-06-21T22:23+0400
2022-06-21T22:35+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Изменения в закон "Об юридической помощи в Грузии" принят парламентом в третьем и окончательном чтении 81 голосом "за".Согласно поправкам, расширяется перечень оснований для оказания юридической помощи за счет государства. В частности, закон регулирует вопросы, связанные с правом на бесплатную юридическую помощь потерпевшим от бытового насилия на любой стадии уголовного судопроизводства.По новому закону, по делам о домашнем насилии и бытовых преступлениях несостоятельным потерпевшим будет доступна бесплатная юридическая помощь, включающая как составление юридических документов, так и защиту потерпевших в уголовном производстве за счет государства.Жертвы насилия в Грузии будут более защищены >>Аналогичное право будет предоставлено потерпевшему, который по закону не считается неплатежеспособным, но столкнется с одной из ситуаций:
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Sputnik Грузия
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грузия, новости, общество, семейное насилие, насилие, парламент грузии
Расширен перечень оснований для оказания юридической госпомощи в Грузии
22:23 21.06.2022 (обновлено: 22:35 21.06.2022)
Согласно поправкам, закон регулирует вопросы, связанные с правом на бесплатную юридическую помощь потерпевшим от бытового насилия
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Изменения в закон "Об юридической помощи в Грузии" принят парламентом в третьем и окончательном чтении 81 голосом "за".
Согласно поправкам, расширяется перечень оснований для оказания юридической помощи за счет государства. В частности, закон регулирует вопросы, связанные с правом на бесплатную юридическую помощь потерпевшим от бытового насилия на любой стадии уголовного судопроизводства.
По новому закону, по делам о домашнем насилии и бытовых преступлениях несостоятельным потерпевшим будет доступна бесплатная юридическая помощь, включающая как составление юридических документов, так и защиту потерпевших в уголовном производстве за счет государства.
Аналогичное право будет предоставлено потерпевшему, который по закону не считается неплатежеспособным, но столкнется с одной из ситуаций:
налогооблагаемый доход как физического лица не превышал 6 000 лари, в то же время сумма, доступная на момент выдачи счета, открытого на его имя в коммерческих банках, зарегистрированных в Грузии, не превышала 500 лари, и оборот по счету за последние 90 дней не превышал 1500 лари.
при наличии нескольких счетов в разных коммерческих банках или в одном банке при определении суммы, определенной законопроектом, учитывается общая сумма денег на этих счетах;
тяжелое материальное положение, что подтверждается критериями, установленными Советом правовой помощи.