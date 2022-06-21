https://sputnik-georgia.ru/20220621/rasshiren-perechen-osnovaniy-dlya-okazaniya-yuridicheskoy-gospomoschi-v-gruzii-267710508.html

Расширен перечень оснований для оказания юридической госпомощи в Грузии

Расширен перечень оснований для оказания юридической госпомощи в Грузии

Согласно поправкам, закон регулирует вопросы, связанные с правом на бесплатную юридическую помощь потерпевшим от бытового насилия 21.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Изменения в закон "Об юридической помощи в Грузии" принят парламентом в третьем и окончательном чтении 81 голосом "за".Согласно поправкам, расширяется перечень оснований для оказания юридической помощи за счет государства. В частности, закон регулирует вопросы, связанные с правом на бесплатную юридическую помощь потерпевшим от бытового насилия на любой стадии уголовного судопроизводства.По новому закону, по делам о домашнем насилии и бытовых преступлениях несостоятельным потерпевшим будет доступна бесплатная юридическая помощь, включающая как составление юридических документов, так и защиту потерпевших в уголовном производстве за счет государства.Жертвы насилия в Грузии будут более защищены >>Аналогичное право будет предоставлено потерпевшему, который по закону не считается неплатежеспособным, но столкнется с одной из ситуаций:

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грузия, новости, общество, семейное насилие, насилие, парламент грузии