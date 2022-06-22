https://sputnik-georgia.ru/20220622/ispaniya-zaregistrirovala-pervyy-sluchay-zarazheniya-kholeroy-s-1979-goda-267743960.html

Испания зарегистрировала первый случай заражения холерой с 1979 года

Испания зарегистрировала первый случай заражения холерой с 1979 года

Власти пытаются выяснить источник происхождения воды, источник заражения и есть ли другие инфицированные 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T22:49+0400

2022-06-22T22:49+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Испания зарегистрировала первый случай заражения острой кишечной инфекцией — холерой - с 1979 года, пишет издание Pais.Известно, что несовершеннолетняя жительница автономного сообщества Мадрид заразилась холерой, выпив неочищенную воду на территории фермы. Позднее девушку госпитализировали, сейчас она уже выписана из больницы.В настоящее время местные власти стараются выяснить источник происхождения воды, источник заражения и есть ли другие заразившиеся. Предположительно, вода была взята из колодца.Согласно отчетам Минздрава страны и данным в научной литературе, это может быть первый аутохтонный (не зависимый от внешних факторов) случай заражения холерой в Испании с 1979 года."Речь не идет о серьезном случае, несмотря на закрытие фермы пока не будет подтверждено отсутствие рисков для населения", - цитирует издание слова представителя местных властей.

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испания, мадрид, общество, в мире, новости