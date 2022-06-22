https://sputnik-georgia.ru/20220622/premer-nazval-tekh-kto-nastraival-zapad-protiv-gruzii-267739371.html

Премьер назвал тех, кто настраивал Запад против Грузии

Премьер назвал тех, кто настраивал Запад против Грузии

Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии посоветовала пока выполнить условия 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T18:12+0400

2022-06-22T18:12+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил грузинских оппозиционеров и главу фракции парламента Украины "Слуга народа" Давида Арахамия в том, что они убеждали Запад не предоставлять Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз.Еврокомиссия на прошлой неделе рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии посоветовала пока выполнить условия. Оппозиция назвала это провалом властей, а власти заявили, что рекомендация ЕК предоставить Грузии "европейскую перспективу" уже является успехом на пути к получению статуса кандидата.Более того, по его словам, Арахамия публично выступал с обвинениями в адрес Грузии, что она якобы помогает России обходить санкции. "Их (оппозиционеров - ред.) друзья на Украине обвинили нас, что якобы мы, правительство Грузии, поручаем спецслужбам и помогаем российским санкционным компаниям. На сегодняшний день не представлено ни одного факта... Где ваша реакция, где ваш патриотизм?" - обратился Гарибашвили к оппозиции.Гарибашвили: Грузия как никто заслуживала статуса кандидата на членство в ЕС>>Решение о том, получат ли Грузия, Украина и Молдова статус кандидата, будет принято на саммите Евросоюза, который пройдет 23-24 июня. Страна получит статус, если "за" выступят все страны-члены Евросоюза.Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии "европейскую перспективу" и подождать, пока она выполнит конкретные условия - 12 пунктов, среди которых решение проблемы с поляризацией в обществе, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.

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грузия, политика, новости, европа, евросоюз, ираклий гарибашвили, украина