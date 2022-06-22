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Премьер назвал тех, кто настраивал Запад против Грузии
Премьер назвал тех, кто настраивал Запад против Грузии
Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии посоветовала пока выполнить условия 22.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-22T18:12+0400
2022-06-22T18:12+0400
2022-06-22T19:31+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил грузинских оппозиционеров и главу фракции парламента Украины "Слуга народа" Давида Арахамия в том, что они убеждали Запад не предоставлять Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз.Еврокомиссия на прошлой неделе рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии посоветовала пока выполнить условия. Оппозиция назвала это провалом властей, а власти заявили, что рекомендация ЕК предоставить Грузии "европейскую перспективу" уже является успехом на пути к получению статуса кандидата.Более того, по его словам, Арахамия публично выступал с обвинениями в адрес Грузии, что она якобы помогает России обходить санкции. "Их (оппозиционеров - ред.) друзья на Украине обвинили нас, что якобы мы, правительство Грузии, поручаем спецслужбам и помогаем российским санкционным компаниям. На сегодняшний день не представлено ни одного факта... Где ваша реакция, где ваш патриотизм?" - обратился Гарибашвили к оппозиции.Гарибашвили: Грузия как никто заслуживала статуса кандидата на членство в ЕС>>Решение о том, получат ли Грузия, Украина и Молдова статус кандидата, будет принято на саммите Евросоюза, который пройдет 23-24 июня. Страна получит статус, если "за" выступят все страны-члены Евросоюза.Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии "европейскую перспективу" и подождать, пока она выполнит конкретные условия - 12 пунктов, среди которых решение проблемы с поляризацией в обществе, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
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Премьер назвал тех, кто настраивал Запад против Грузии
18:12 22.06.2022 (обновлено: 19:31 22.06.2022)
Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии посоветовала пока выполнить условия
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил грузинских оппозиционеров и главу фракции парламента Украины "Слуга народа" Давида Арахамия в том, что они убеждали Запад не предоставлять Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз.
Еврокомиссия на прошлой неделе рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии посоветовала пока выполнить условия. Оппозиция назвала это провалом властей, а власти заявили, что рекомендация ЕК предоставить Грузии "европейскую перспективу" уже является успехом на пути к получению статуса кандидата.
"Один из главных инициаторов и их (оппозиции - ред.) партнер, который настырно просил в Европе и в Америке, я знаю это от американских и европейских коллег и друзей, чтобы Грузия не получила статус кандидата. Вместе с вами, дорогие мои оппоненты, был представитель украинской власти господин Арахамия", - сказал Гарибашвили в парламенте.
Более того, по его словам, Арахамия публично выступал с обвинениями в адрес Грузии, что она якобы помогает России обходить санкции.
"Их (оппозиционеров - ред.) друзья на Украине обвинили нас, что якобы мы, правительство Грузии, поручаем спецслужбам и помогаем российским санкционным компаниям. На сегодняшний день не представлено ни одного факта... Где ваша реакция, где ваш патриотизм?" - обратился Гарибашвили к оппозиции.
Решение о том, получат ли Грузия, Украина и Молдова статус кандидата, будет принято на саммите Евросоюза, который пройдет 23-24 июня. Страна получит статус, если "за" выступят все страны-члены Евросоюза.
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии "европейскую перспективу" и подождать, пока она выполнит конкретные условия - 12 пунктов, среди которых решение проблемы с поляризацией в обществе, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.