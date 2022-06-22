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Гарибашвили: Грузия как никто заслуживала статуса кандидата на членство в ЕС
Гарибашвили: Грузия как никто заслуживала статуса кандидата на членство в ЕС
Грузия опережает Молдову и Украину по всем международным рейтингам, подчеркнул премьер 22.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-22T15:43+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Грузия больше Украины и Молдовы заслуживала статуса кандидата на членство в ЕС, сказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте.Еврокомиссия на прошлой неделе рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии посоветовала пока выполнить условия. Оппозиция назвала это провалом властей, а власти заявили, что рекомендация ЕК предоставить Грузии "европейскую перспективу" уже является успехом на пути к получению статуса кандидата.Он отметил, что Грузия опережает Молдову и Украину по всем международным рейтингам, в том числе по правосудию, прозрачности бюджета, свободы экономики, безопасности и борьбе с коррупцией."Эмоционально – это решение разочаровывает. И я хорошо понимаю, что у всех людей, кто верил в европейскую перспективу, есть разочарование. Но мы все должны быть спокойны. Мы должны дождаться окончательного решения. Мы надеемся, что европейская перспектива будет подтверждена документально на саммите лидерами стран ЕС", – сказал Гарибашвили.По его словам, Европа открыла двери для Грузии, и это большое достижение для страны, а власти Грузии продолжат все реформы, которые написаны в условиях и в повестке дня о выполнении Соглашения об ассоциации.Он с сожалением отметил, что для Грузии решение Евросоюза продиктовано событиями на Украине."Несмотря на то, что Грузия, безусловно, лидер, который по всем параметрам опережает страны даже НАТО и ЕС. Но война на Украине стала решающей", – сказал Гарибашвили.Выступление премьер-министра прерывается недовольными выкриками депутатов из оппозиционного крыла. Они обвиняют премьер-министра Грузии во лжи.Ежегодный отчет премьер-министра Грузии охватывает период с 1 января 2021 года по 1 мая 2022 года и касается всех направлений работы кабинета министров страны.Отчет о выполнении правительственной программы на 160 страниц уже поступил в парламент Грузии.Условно он разделен на четыре части: внешняя политика, безопасность, урегулирование конфликтов и права человека; экономическая политика; социальная политика и развитие человеческого капитала и государственное правлении.
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Гарибашвили: Грузия как никто заслуживала статуса кандидата на членство в ЕС
15:43 22.06.2022 (обновлено: 15:51 22.06.2022)
Грузия опережает Молдову и Украину по всем международным рейтингам, подчеркнул премьер
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Грузия больше Украины и Молдовы заслуживала статуса кандидата на членство в ЕС, сказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте.
Еврокомиссия на прошлой неделе рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии посоветовала пока выполнить условия. Оппозиция назвала это провалом властей, а власти заявили, что рекомендация ЕК предоставить Грузии "европейскую перспективу" уже является успехом на пути к получению статуса кандидата.
"Если кто-то из Ассоциированного трио и заслуживал статуса по итогам сделанных дел, то это мы, но мы, к сожалению, не получили его. Это обидно для нас и нашего народа", – сказал Гарибашвили.
Он отметил, что Грузия опережает Молдову и Украину по всем международным рейтингам, в том числе по правосудию, прозрачности бюджета, свободы экономики, безопасности и борьбе с коррупцией.
"Эмоционально – это решение разочаровывает. И я хорошо понимаю, что у всех людей, кто верил в европейскую перспективу, есть разочарование. Но мы все должны быть спокойны. Мы должны дождаться окончательного решения. Мы надеемся, что европейская перспектива будет подтверждена документально на саммите лидерами стран ЕС", – сказал Гарибашвили.
По его словам, Европа открыла двери для Грузии, и это большое достижение для страны, а власти Грузии продолжат все реформы, которые написаны в условиях и в повестке дня о выполнении Соглашения об ассоциации.
Он с сожалением отметил, что для Грузии решение Евросоюза продиктовано событиями на Украине.
"Несмотря на то, что Грузия, безусловно, лидер, который по всем параметрам опережает страны даже НАТО и ЕС. Но война на Украине стала решающей", – сказал Гарибашвили.
Выступление премьер-министра прерывается недовольными выкриками депутатов из оппозиционного крыла. Они обвиняют премьер-министра Грузии во лжи.
Ежегодный отчет премьер-министра Грузии охватывает период с 1 января 2021 года по 1 мая 2022 года и касается всех направлений работы кабинета министров страны.
Отчет о выполнении правительственной программы на 160 страниц уже поступил в парламент Грузии.
Условно он разделен на четыре части: внешняя политика, безопасность, урегулирование конфликтов и права человека; экономическая политика; социальная политика и развитие человеческого капитала и государственное правлении.