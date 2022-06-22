https://sputnik-georgia.ru/20220622/prezident-gruzii-nalozhila-veto-na-zakonoproekt-o-proslushke-267740443.html

Президент Грузии наложила вето на законопроект о прослушке

Президент Грузии наложила вето на законопроект о прослушке

Зурабишвили считает, что принятые парламентом Грузии поправки ограничивают права человека 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T18:26+0400

2022-06-22T18:26+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые предполагают продление максимально допустимого срока проведение тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев. Парламент принял поправки 7 июня. Прослушка и тайная слежка могут вестись в Грузии только по решению суда. Согласно законопроекту, ходатайствовать о проведении тайных следственных мероприятий в течение трех месяцев может прокурор. Чтобы продлить срок еще на три месяца, нужно ходатайство вышестоящего чиновника прокуратуры, а еще на три месяца - генпрокурора или его заместителя.Шесть месяцев - это срок, который Еврокомиссия дала Грузии на выполнение условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз в ближайшее время. Грузия - единственная страна "Ассоциированного трио", которой Еврокомиссия пока не рекомендовала давать статус кандидата. "Сегодня я использую вето на закон, который касается прослушек и расширения прослушки и, соответственно, ограничивает права человека", - сказала Зурабишвили.Согласно поправкам, если речь идет о таких преступлениях, как убийство, нечеловеческое обращение, должностные преступления, киберпреступления и торговля наркотиками, срок может быть продлен столько раз, сколько необходимо следствию.Кроме того, срок информирования человека о ведении слежки за ним может переноситься неограниченное число раз, пока это будет необходимо следствию.Премьер назвал тех, кто настраивал Запад против Грузии>>Что касается Еврокомиссии, она рекомендовала предоставить Грузии "европейскую перспективу" и подождать, пока она выполнит конкретные условия - 12 пунктов, среди которых решение проблемы с поляризацией в обществе, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили