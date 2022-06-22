https://sputnik-georgia.ru/20220622/sport-i-kultura-studencheskiy-festival-startoval-v-tbilisi-267724585.html

Спорт и культура: студенческий фестиваль стартовал в Тбилиси

Спорт и культура: студенческий фестиваль стартовал в Тбилиси

В мероприятии принимают участие более 50 тысяч студентов со всей страны 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T14:45+0400

2022-06-22T14:45+0400

2022-06-22T14:45+0400

каха каладзе

студенты

грузия

новости

общество

культура

фестиваль

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Студенческий фестиваль, который объединит более 30 государственных и частных университетов Грузии, стартовал в Тбилиси, заявил столичный мэр Каха Каладзе.По словам градоначальника, в студенческом фестивале, который включает как спортивные, так и культурные мероприятия, принимают участие более 50 тысяч студентов из 34 государственных и частных высших учебных заведений, действующих в стране.Также сегодня стартуют конкурсы грузинской народной песни и танца. В фестивале принимают участие как столичные университеты, так и действующие в регионах.Заключительная часть фестиваля пройдет 29 июня в Этнографическом музее, где будут выявлены университеты-победители по различным номинациям.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

каха каладзе, студенты, грузия, новости, общество, культура, фестиваль