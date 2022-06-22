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Спорт и культура: студенческий фестиваль стартовал в Тбилиси
Спорт и культура: студенческий фестиваль стартовал в Тбилиси
В мероприятии принимают участие более 50 тысяч студентов со всей страны 22.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-22T14:45+0400
2022-06-22T14:45+0400
2022-06-22T14:45+0400
каха каладзе
студенты
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новости
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Студенческий фестиваль, который объединит более 30 государственных и частных университетов Грузии, стартовал в Тбилиси, заявил столичный мэр Каха Каладзе.По словам градоначальника, в студенческом фестивале, который включает как спортивные, так и культурные мероприятия, принимают участие более 50 тысяч студентов из 34 государственных и частных высших учебных заведений, действующих в стране.Также сегодня стартуют конкурсы грузинской народной песни и танца. В фестивале принимают участие как столичные университеты, так и действующие в регионах.Заключительная часть фестиваля пройдет 29 июня в Этнографическом музее, где будут выявлены университеты-победители по различным номинациям.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
каха каладзе, студенты, грузия, новости, общество, культура, фестиваль
Спорт и культура: студенческий фестиваль стартовал в Тбилиси
В мероприятии принимают участие более 50 тысяч студентов со всей страны
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Студенческий фестиваль, который объединит более 30 государственных и частных университетов Грузии, стартовал в Тбилиси, заявил столичный мэр Каха Каладзе.
По словам градоначальника, в студенческом фестивале, который включает как спортивные, так и культурные мероприятия, принимают участие более 50 тысяч студентов из 34 государственных и частных высших учебных заведений, действующих в стране.
Также сегодня стартуют конкурсы грузинской народной песни и танца. В фестивале принимают участие как столичные университеты, так и действующие в регионах.
"Это очень интересный фестиваль. Мы всегда будем поддерживать подобные проекты и в будущем предложим много интересных программ для молодежи. Фестиваль примет традиционный характер и будет проходить ежегодно при поддержке мэрии Тбилиси", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.
Заключительная часть фестиваля пройдет 29 июня в Этнографическом музее, где будут выявлены университеты-победители по различным номинациям.