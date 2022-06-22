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В Афганистане при землетрясении погибли 1,1 тысячи человек
В Афганистане при землетрясении погибли 1,1 тысячи человек
Отмечается, что число жертв может вырасти 22.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-22T23:25+0400
2022-06-22T23:25+0400
2022-06-22T23:25+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Количество погибших в результате землетрясения в Афганистане достигло 1,1 тысячи, пострадали свыше 1650 человек, сообщает телеканал Tolo News.Ранее глава управления культуры и информации провинции Пактика Амин Хузайфа заявил РИА Новости, что число жертв превысило 1 тысячу человек, более 1,5 тысячи человек получили ранения.Геологическая служба США (USGS) ранее сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане. Сообщалось о сильных разрушениях в приграничных с Пакистаном провинциях Пактика и Хост. Лидер правящего в Афганистане движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации оказать помощь Афганистану после землетрясения.*находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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землетрясение, афганистан, новости, происшествия, в мире
В Афганистане при землетрясении погибли 1,1 тысячи человек
Отмечается, что число жертв может вырасти
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik.
Количество погибших в результате землетрясения в Афганистане достигло 1,1 тысячи, пострадали свыше 1650 человек, сообщает
телеканал Tolo News.
Ранее глава управления культуры и информации провинции Пактика Амин Хузайфа заявил РИА Новости
, что число жертв превысило 1 тысячу человек, более 1,5 тысячи человек получили ранения.
"При землетрясении в провинциях Пактика и Хост более 1650 человек пострадали, 1100 погибли", - говорится в сообщении СМИ. Отмечается, что число жертв может вырасти.
Геологическая служба США (USGS) ранее сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане. Сообщалось о сильных разрушениях в приграничных с Пакистаном провинциях Пактика и Хост. Лидер правящего в Афганистане движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации оказать помощь Афганистану после землетрясения.
*находится под санкциями ООН за террористическую деятельность