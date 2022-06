https://sputnik-georgia.ru/20220623/amerikanskie-i-britanskie-legionery-priezzhayut-na-ukrainu-umirat-267746633.html

Американские и британские "легионеры" приезжают на Украину умирать

Американские и британские "легионеры" приезжают на Украину умирать

Агрессивная внешняя политика США и расширение НАТО на восток привели к разрушению системы европейской безопасности, росту военных угроз в Азии и Северной... 23.06.2022

2022-06-23

2022-06-23T09:36+0400

2022-06-23T09:58+0400

Агрессивная внешняя политика США и расширение НАТО на восток привели к разрушению системы европейской безопасности, росту военных угроз в Азии и Северной Америке, и массовой гибели военнослужащих альянса в боевых действиях на Украине.Ранее (9 июня) Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к смертной казни трех наемников – двух граждан Британии и одного гражданина Марокко. Высока вероятность аналогичного судебного вердикта в отношении любого иностранного "легионера", задержанного в ходе российской специальной военной операции на Украине.Потрясение Белого дома выглядит лицемерным. По информации Минобороны РФ, с 24 февраля по 17 июня на Украине погибли более 210 из 530 американских наемников, приехавших "пострелять в русских" – практически батальон (больше потеряла только Польша – 378 "легионеров"). Последним в списке стал 52-летний Стивен Забельски (штат Флорида), убитый в селе Дорожнянка Запорожской области. Даже влиятельная американская газета The New York Times заметила, что в украинских событиях США "перешли все границы", и фактически вступили в военное противостояние с Россией – могущественной ядерной державой.ВСУ атакуют буровые платформы и остров Змеиный от бессилия >>>Великобритания в боях на Украине потеряла роту – более 100 из 422 своих "добровольцев". А всего в "иностранном легионе" ВСУ уничтожено 1 956 из 6 956 наемников. Суровая реальность украинского ТВД заставила вернуться домой (живыми) 1 779 "добровольцев" из 64 стран. Сегодня киевский режим располагает лишь 3 220 "легионерами" (слухи о 20 тысячах иностранных специалистах в рядах ВСУ сильно преувеличены).На этом фоне Лондон направил России "высокомерную" ноту в отношении приговоренных к смерти в ДНР двух британских наемников. Хотя МИД Великобритании следовало бы в большей степени беспокоиться из-за участия в боевых действиях на Украине британского спецназа SAS – убитых и приговоренных сограждан может оказаться гораздо больше.Бумеранг возвращаетсяУспешное развитие российской СВО, обострение украинского кризиса и рост экономических проблем коллективного Запада ослабляет общественный интерес американцев и европейцев к "сопелкам" и "пыхтелкам" украинского президента Владимира Зеленского. Более половины жителей ЕС не готовы к повышению цен (падению уровня жизни) из-за антироссийских санкций.Военное поражение Украины неизбежно. Поэтому крупные европейские страны длительными переговорами и согласованиями фактически саботируют "бесполезные" оружейные поставки Киеву, и продвигают планы завершения конфликта с Россией любой ценой – даже за счет украинской территории. На днях сам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: "Украина может обрести мир, только если уступит России часть своей территории".Такой исход страшен для Запада и Соединенных Штатов (которые вложили в разжигание и поддержку конфликта десятки миллиардов долларов), но по-настоящему воевать с Россией еще страшнее. Американцы намерены максимально ослабить РФ на Европейском ТВД за счет "аборигенов". Время киевского режима на исходе. Берлин, Париж и Рим заметно дистанцируются от позиции Вашингтона и Лондона. Однако в "небесную сотню" маниакально стремятся отдельные страны Восточной Европы: Польша отправила на Украину почти 1 200 наемников, Литва и Эстония – 300 "легионеров" (треть уничтожена). Совершенно неслучайно в Лондоне предложили сформировать новый военный союз в составе Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины. Это не экспромт, Запад готовится к длительному противостоянию с Россией.На Мадридском саммите НАТО в конце июня "партнеры" сменят стратегическую концепцию, и объявят Россию "угрозой миру и стабильности". А пока США пытаются использовать Польшу и Литву в качестве "второго фронта" против России. Объявленный Вильнюсом запрет российского транзита в Калининградскую область не согласован с ЕС, но полностью соответствует интересам Вашингтона.Почему десятки генералов ВСУ уничтожены "Калибрами", а не "Искандерами" >>>Попытка экономической блокады субъекта Российской Федерации – враждебная провокация. Перекрытие железнодорожной коммуникации – начало блокады. В рамках международного права, реализация одним государством или группой стран сухопутной или морской блокады считается актом военной агрессии. Морская блокада – акция исключительно военного времени. Если она не соответствует Уставу ООН (ст. 51), то квалифицируется как вооруженная агрессия. Со всеми трагическими для европейских стран НАТО последствиями (Северной Америке отрикошетит позднее, как и в случае c санкциями).В Кремле назвали решение литовских властей незаконным, беспрецедентным, и пообещали принять меры. В российском Совете Федерации назвали литовские ограничения посягательством на суверенитет России и посчитали возможным "очень жесткий" ответ. Возможно, в этом и состоит цель США: всю Восточную Европу – в труху. После Украины американцам ничего не стоит бросить в топку Литву, Польшу и другие страны-лимитрофы.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с позицией редакции

