https://sputnik-georgia.ru/20220623/bolshinstvo-zakonoproektov-v-parlamente-gruzii-zasluzhivayut-veto---deputat-267778381.html

Большинство законопроектов в парламенте Грузии заслуживают вето - депутат

Большинство законопроектов в парламенте Грузии заслуживают вето - депутат

По мнению Хвичия, президент должна была воспользоваться правом вето раньше 23.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-23T16:45+0400

2022-06-23T16:45+0400

2022-06-23T16:45+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Гирчи", депутат Яго Хвичия считает, что 90% законопроектов, поступающих в парламент Грузии, заслуживают наложения президентского вето.Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне воспользовалась своим правом вето в отношении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс. Президент предупредила депутатов, что в течение следующих шести месяцев, пока Еврокомиссия решает судьбу статуса страны-кандидата для Грузии, наложит вето и на другие законы, с которыми будет не согласна.По его словам, президент Зурабишвили должна была воспользоваться правом вето раньше, если понимала, что законопроекты направлены против интересов страны."Ведь президентское вето для того и существует - если считаешь, что какой-то закон наносит ущерб интересам страны, сделай максимум, чтобы он не вступил в силу", - сказал Хвичия.Парламент принял поправки 7 июня. Прослушка и тайная слежка могут вестись в Грузии только по решению суда. Согласно законопроекту, ходатайствовать о проведении тайных следственных мероприятий в течение трех месяцев может прокурор. Чтобы продлить срок еще на три месяца, нужно ходатайство вышестоящего чиновника прокуратуры, а еще на три месяца – генпрокурора или его заместителя.Вето на законопроект о прослушках: в "Грузинской мечте" ждут объяснений президента>>Согласно поправкам, если речь идет о таких преступлениях, как убийство, нечеловеческое обращение, должностные преступления, киберпреступления и торговля наркотиками, срок может быть продлен столько раз, сколько необходимо следствию.Кроме того, срок информирования человека о ведении слежки за ним может переноситься неограниченное число раз, пока это будет необходимо следствию.Решение о том, получат ли Грузия, Украина и Молдова статус кандидата, будет принято на саммите Евросоюза, который пройдет 23-24 июня. Страна получит статус, если "за" выступят все страны члены Евросоюза.Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии "европейскую перспективу" и подождать, пока она выполнит конкретные условия - 12 пунктов, среди которых решение проблемы с поляризацией в обществе, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.

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политика, грузия, новости, украина, саломе зурабишвили , молдова, еврокомиссия, грузинская мечта