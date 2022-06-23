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"Европейская перспектива Грузии признана" - президент о решении Евросовета
"Европейская перспектива Грузии признана" - президент о решении Евросовета
Зурабишвили поздравила Украину и Молдову с тем, что им было решено предоставить статус кандидата уже сейчас 23.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-23T23:12+0400
2022-06-23T23:12+0400
2022-06-23T23:25+0400
грузия
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евросоюз
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала историческим днем решение Совета Евросоюза признать европейскую перспективу страны.О том, что Совет Евросоюза решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты, ранее в пятницу заявил глава Евросовета Шарль Мишель."Это исторический день. Европейская перспектива Грузии признана. Теперь мы готовы решительно работать в течение следующих месяцев, чтобы получить статус кандидата", - написала Зурабишвили в twitter.При этом она поздравила Украину и Молдову с тем, что им было решено предоставить статус кандидата уже сейчас. Решения по странам "Ассоциированного трио" отражают рекомендации, которые Еврокомиссия дала Евросовету несколько дней назад.В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии сказано, что она должна выполнить условия - 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет. Завершение поляризации в Грузии маловероятно – премьер>>Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что признание "европейской перспективы" страны - это успех. При этом он отметил, что несправедливо отказывать Грузии в предоставлении статуса, так как страна по всем глобальным рейтингам опережает и Украину, и Молдову.
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грузия, политика, новости, евросоюз, саломе зурабишвили
"Европейская перспектива Грузии признана" - президент о решении Евросовета
23:12 23.06.2022 (обновлено: 23:25 23.06.2022)
Зурабишвили поздравила Украину и Молдову с тем, что им было решено предоставить статус кандидата уже сейчас
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала историческим днем решение Совета Евросоюза признать европейскую перспективу страны.
О том, что Совет Евросоюза решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты, ранее в пятницу заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Это исторический день. Европейская перспектива Грузии признана. Теперь мы готовы решительно работать в течение следующих месяцев, чтобы получить статус кандидата", - написала Зурабишвили в twitter.
При этом она поздравила Украину и Молдову с тем, что им было решено предоставить статус кандидата уже сейчас.
Решения по странам "Ассоциированного трио" отражают рекомендации, которые Еврокомиссия дала Евросовету несколько дней назад.
В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии сказано, что она должна выполнить условия - 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что признание "европейской перспективы" страны - это успех. При этом он отметил, что несправедливо отказывать Грузии в предоставлении статуса, так как страна по всем глобальным рейтингам опережает и Украину, и Молдову.