https://sputnik-georgia.ru/20220623/zavershenie-polyarizatsii-v-gruzii-maloveroyatno---premer-267770744.html

Завершение поляризации в Грузии маловероятно – премьер

Завершение поляризации в Грузии маловероятно – премьер

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии "европейскую перспективу" и подождать, пока она выполнит 12 условий 23.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-23T13:53+0400

2022-06-23T13:53+0400

2022-06-23T14:04+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сомневается в том, что в нынешней политической среде возможно завершение поляризации, что является одним из условий получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии "европейскую перспективу" и подождать, пока она выполнит конкретные условия – 12 пунктов, среди которых решение проблемы с поляризацией в обществе, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Оппозиция назвала провалом властей Грузии, то, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС лишь Украине и Молдове. Власти, в свою очередь, заявили, что рекомендация предоставить Грузии "европейскую перспективу" уже является успехом, и обвинили часть оппозиции в том, что они, прикрываясь флагом Евросоюза, мешали евроинтеграции страны. Премьер назвал тех, кто настраивал Запад против Грузии>>"Самое позитивное, что произошло, это то, что Европа впервые публично признала европейскую перспективу Грузии. То есть Европа открыла свои двери для Грузии... Никто не может остановить этот процесс. Это необратимый процесс, и мы сделали его необратимым", – заявил Гарибашвили.При этом он отметил, что решение Еврокомиссии пока не давать рекомендацию Грузии на получение статуса кандидата было, мягко говоря, несправедливым. "Хочу напомнить общественности, что сегодня ситуация в мире очень сложная. В этой ситуации наша маленькая страна сохраняет мир, стабильность и двузначное экономическое развитие правильной национальной политикой. Каждое наше выступление, слово основывалось на фактах", – сказал Гарибашвили.Президент Грузии раскритиковала выступление премьера в парламенте>>При этом он вновь обвинил часть оппозиции в деструктивных действиях – попытке устроить в Грузии беспорядки, дестабилизацию и втянуть ее в войну. Он подчеркнул, что в Грузии "не будет войны, не будет ни второго, ни третьего фронта. В стране будет мир, стабильность и развитие. Мы защитим этот мир и стабильность любыми способами".По словам премьера, после того, как станет известно решение Евросоюза по заявке Грузии, правительство и парламент должны будут мобилизоваться и продолжить проводить реформы "мирно, твердо и разумно".В Европе нет такого экономического роста, как в Грузии – премьер>>Решение о том, получат ли Грузия, Украина и Молдова статус кандидата, будет принято на саммите Евросоюза, который пройдет 23-24 июня. Страна получит статус, если "за" выступят все страны-члены Евросоюза.

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политика, грузия, новости, европа, еврокомиссия, ираклий гарибашвили