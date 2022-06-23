https://sputnik-georgia.ru/20220623/gruzinskiy-trener-v-chisle-kandidatov-na-post-nastavnika-sbornoy-kipra-267784996.html

Грузинский тренер в числе кандидатов на пост наставника сборной Кипра

Грузинский тренер в числе кандидатов на пост наставника сборной Кипра

"Анортосис" под руководством Кецбая стал первой киприотской командой, пробившейся в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 23.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-23T21:27+0400

2022-06-23T21:27+0400

2022-06-23T21:27+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Кандидатура грузинского футбольного тренера Темура Кецбая, который недавно покинул пост наставника кипрского "Анартосиса", рассматривается в качестве рулевого футбольной сборной Кипра, сообщает местный портал Goa.По информации автора статьи, этот вопрос уже обсуждался с Кецбая. Грузинский тренер ответил, что "рассмотрит вопрос после того, как немного отдохнет".Между тем, покинувшего команду Кецбая поблагодарила Футбольная ассоциация ветеранов "Анортосиса"."Мы благодарим Темура Кецбая за его большой вклад в прогресс нашей команды в течение трех лет. Вы снова подняли уровень "Анортосиса", снова осчастливили нас и вернули нам нашу гордость", - говорится в письме ветеранов команды.Темур Кецбая может вернуться в АПЛ в качестве тренера >>В сезоне 2008/09 "Анортосис" под руководством Кецбая стал первой киприотской командой, пробившейся в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.В апреле в спортивных СМИ появилась информация о том, что Темура Кецбая хотят видеть главным тренером английского клуба "Уотфорд".

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