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Грузинский тренер в числе кандидатов на пост наставника сборной Кипра
Грузинский тренер в числе кандидатов на пост наставника сборной Кипра
"Анортосис" под руководством Кецбая стал первой киприотской командой, пробившейся в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 23.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-23T21:27+0400
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2022-06-23T21:27+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Кандидатура грузинского футбольного тренера Темура Кецбая, который недавно покинул пост наставника кипрского "Анартосиса", рассматривается в качестве рулевого футбольной сборной Кипра, сообщает местный портал Goa.По информации автора статьи, этот вопрос уже обсуждался с Кецбая. Грузинский тренер ответил, что "рассмотрит вопрос после того, как немного отдохнет".Между тем, покинувшего команду Кецбая поблагодарила Футбольная ассоциация ветеранов "Анортосиса"."Мы благодарим Темура Кецбая за его большой вклад в прогресс нашей команды в течение трех лет. Вы снова подняли уровень "Анортосиса", снова осчастливили нас и вернули нам нашу гордость", - говорится в письме ветеранов команды.Темур Кецбая может вернуться в АПЛ в качестве тренера >>В сезоне 2008/09 "Анортосис" под руководством Кецбая стал первой киприотской командой, пробившейся в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.В апреле в спортивных СМИ появилась информация о том, что Темура Кецбая хотят видеть главным тренером английского клуба "Уотфорд".
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грузия, новости, спорт, темур кецбая, кипр
Грузинский тренер в числе кандидатов на пост наставника сборной Кипра
"Анортосис" под руководством Кецбая стал первой киприотской командой, пробившейся в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Кандидатура грузинского футбольного тренера Темура Кецбая, который недавно покинул пост наставника кипрского "Анартосиса", рассматривается в качестве рулевого футбольной сборной Кипра, сообщает местный портал Goa.
"Все чаще раздаются голоса о том, что Темур Кецбая – это человек, у которого больше всего шансов стать следующим главным тренером нашей команды", - пишет издание.
По информации автора статьи
, этот вопрос уже обсуждался с Кецбая. Грузинский тренер ответил, что "рассмотрит вопрос после того, как немного отдохнет".
Между тем, покинувшего команду Кецбая поблагодарила Футбольная ассоциация ветеранов "Анортосиса".
"Мы благодарим Темура Кецбая за его большой вклад в прогресс нашей команды в течение трех лет. Вы снова подняли уровень "Анортосиса", снова осчастливили нас и вернули нам нашу гордость", - говорится в письме ветеранов команды.
В сезоне 2008/09 "Анортосис" под руководством Кецбая стал первой киприотской командой, пробившейся в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.
В апреле в спортивных СМИ появилась информация о том, что Темура Кецбая хотят видеть главным тренером английского клуба "Уотфорд".