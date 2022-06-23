https://sputnik-georgia.ru/20220623/gruziya-gotovitsya-k-vozmozhnym-sanktsiyam-protiv-inter-rao-267787895.html

Грузия готовится к возможным санкциям против "Интер РАО"

Грузия готовится к возможным санкциям против "Интер РАО"

В отличии от компании "Боржоми", "Теласи" регулируемая компания и у нас есть законные рычаги избежать сложностей, заявил глава комиссии 23.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-23T23:03+0400

2022-06-23T23:03+0400

2022-06-23T23:18+0400

грузия

новости

политика

компания "теласи"

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

давид нармания

компания "интер рао"

антироссийские санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23926/99/239269993_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_fe250ddd318dca5d4578e2eeea73ae57.jpg

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения готова к любому развитию событий в отношении Тбилисской электрораспределительной компании "Теласи", заявил глава комиссии Давид Нармания.Компания "Теласи" принадлежит российской компании "Интер РАО". На фоне санкций, вводимых против России и российских компаний, приостановка компании "Теласи" вызывает у многих опасения.Электроэнергия – специфическая продукция, и приостановление ее подачи на долгое время населению и коммерческому сектору недопустимо для нас, добавил он.По его словам, если "Интер РАО" попадет под санкции, решение о назначении специального управляющего будет принято незамедлительно.Премьер: проблема с VTB банком в Грузии была решена незамедлительно >>Компания Интер РАО в Грузии владеет не только Теласи, но и компанией "Телмико", а также двумя крупными ГЭС на реке Храми.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, компания "теласи", национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии, давид нармания, компания "интер рао", антироссийские санкции