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Грузия готовится к возможным санкциям против "Интер РАО"
Грузия готовится к возможным санкциям против "Интер РАО"
В отличии от компании "Боржоми", "Теласи" регулируемая компания и у нас есть законные рычаги избежать сложностей, заявил глава комиссии 23.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-23T23:03+0400
2022-06-23T23:03+0400
2022-06-23T23:18+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения готова к любому развитию событий в отношении Тбилисской электрораспределительной компании "Теласи", заявил глава комиссии Давид Нармания.Компания "Теласи" принадлежит российской компании "Интер РАО". На фоне санкций, вводимых против России и российских компаний, приостановка компании "Теласи" вызывает у многих опасения.Электроэнергия – специфическая продукция, и приостановление ее подачи на долгое время населению и коммерческому сектору недопустимо для нас, добавил он.По его словам, если "Интер РАО" попадет под санкции, решение о назначении специального управляющего будет принято незамедлительно.Премьер: проблема с VTB банком в Грузии была решена незамедлительно >>Компания Интер РАО в Грузии владеет не только Теласи, но и компанией "Телмико", а также двумя крупными ГЭС на реке Храми.
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грузия, новости, политика, компания "теласи", национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии, давид нармания, компания "интер рао", антироссийские санкции
Грузия готовится к возможным санкциям против "Интер РАО"
23:03 23.06.2022 (обновлено: 23:18 23.06.2022)
В отличии от компании "Боржоми", "Теласи" регулируемая компания и у нас есть законные рычаги избежать сложностей, заявил глава комиссии
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения готова к любому развитию событий в отношении Тбилисской электрораспределительной компании "Теласи", заявил глава комиссии Давид Нармания.
Компания "Теласи" принадлежит российской компании "Интер РАО". На фоне санкций, вводимых против России и российских компаний, приостановка компании "Теласи" вызывает у многих опасения.
"В отличии от компании "Боржоми", "Теласи" регулируемая компания, и у нас есть рычаги по законодательству, чтобы незамедлительно назначить специального управляющего, чтобы не было приостановки предоставления сервисов", - сказал Нармания в эфире телеканала "Формула".
Электроэнергия – специфическая продукция, и приостановление ее подачи на долгое время населению и коммерческому сектору недопустимо для нас, добавил он.
По его словам, если "Интер РАО" попадет под санкции, решение о назначении специального управляющего будет принято незамедлительно.
Компания Интер РАО в Грузии владеет не только Теласи, но и компанией "Телмико", а также двумя крупными ГЭС на реке Храми.