https://sputnik-georgia.ru/20220623/kultovyy-roman-mikhaila-dzhavakhishvili-pereveli-na-frantsuzskiy-yazyk-267782774.html

Культовый роман Михаила Джавахишвили перевели на французский язык

Культовый роман Михаила Джавахишвили перевели на французский язык

Книга вышла в свет в парижском издательстве Ginkgo Editeur при поддержке Дома писателей 23.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-23T19:00+0400

2022-06-23T19:00+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Роман грузинского классика литературы Михаила Джавахишвили "Квачи Квачантирадзе" перевели на французский язык, говорится в сообщении Дома писателей Грузии.Роман вышел в свет в парижском издательстве Ginkgo Editeur, при поддержке Дома писателей. Над переводом работала Майя Варсимашвили-Рафаэль (Maia Varsimashvili-Raphael).Один из выдающихся грузинских писателей XX века, общественный и политический деятель Михаил Джавахишвили (1880-1937) роман "Квачи Квачантирадзе" (в русском издании "Каналья, или Похождения авантюриста Квачи Квачантирадзе") написал в 1924 году.Действие романа происходит в Грузии, России, Франции и Швеции в начале XX века. По сюжету книги, великий проходимец Квачи Квачантирадзе проникает в молельню Григория Распутина, а оттуда - в царский дворец, носится по фронтам Первой мировой и гражданской войн. Путь Квачи к славе и успехам в головокружительных плутовских комбинациях лежит через сердца и спальни красавиц, а завершается тоской и унынием в рабстве у матроны международного публичного дома в Стамбуле. Создателю образа напористого пройдохи сопутствовала редкая удача - имя его героя стало нарицательным, подобно Казанове, Фигаро и Остапу Бендеру. Роман был переведен на английский язык в 2014 году. В 2015 году британское издание The Guardian внесло "Квачи Квачантирадзе" в список книг, рекомендованных для прочтения на летних каникулах (Best holiday reads 2015).

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грузинская литература, культура, грузия, новости, франция, париж