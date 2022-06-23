https://sputnik-georgia.ru/20220623/ocherednaya-popytka-diskreditatsii-prokuratura-gruzii-otvetila-oppozitsii-267786805.html

Очередная попытка дискредитации: прокуратура Грузии ответила оппозиции

Очередная попытка дискредитации: прокуратура Грузии ответила оппозиции

Фальшивками и дезинформацией никто не добьется цели, говорится в заявлении прокуратуры 23.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-23T21:51+0400

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отар парцхаладзе

генеральная прокуратура грузии

элене хоштария

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Клевета и попытка дискредитации - так Генпрокуратуре Грузии ответила на обвинения лидера партии "Дроа" Элене Хоштария.Хоштария в четверг обнародовала список из пяти прокуроров, которые, по ее словам, выполняют задания основателя партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. По словам лидера оппозиционной партии все они подчиняются бывшему Генпрокурору Грузии и приближенному к Иванишвили лицу Отару Парцхаладзе.В прокуратуре утверждают, что публикация неких списков прокуроров не является новшеством для прокуратуры Грузии"Как правило распространение ложной информации о наших сотрудниках носит периодический характер кампании и проходит параллельно таким уголовным делам, по которым делопроизводство ведется в отношении лиц, связанных с конкретными политическими силами", - говорится в заявлении.По данным прокуратуры, авторы кампании дискредитации пытаются оказать влияние на прокуроров.МВД обвинило главный оппозиционный канал в "фейке" >>"Хотим отметить, что такими фальшивками и дезинформацией никто не добьется цели. Прокуратура Грузии продолжит осуществление своей деятельности в рамках своей компетенции, определенной законодательством и деятельность, независимость и неприкосновенность каждого прокурора будет защищена по стандартам грузинского и международного законодательства", - говорится в заявлении.В тоже время Генпрокуратура отмечает, что Парцхаладзе не имеет никакого отношения к прокуратуре с 2013 годаПрокуратура не исключает обращения в суд с целью добиться опровержения клеветы.

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