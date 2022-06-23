https://sputnik-georgia.ru/20220623/ostanovit-inflyatsiyu---mery-natsbanka-gruzii-protiv-rosta-tsen-267783850.html

Остановить инфляцию - меры Нацбанка Грузии против роста цен

Остановить инфляцию - меры Нацбанка Грузии против роста цен

Рост цен на международных рынках передается большинству стран мира, а инфляция как в развитых, так и в странах с развивающейся экономикой резко возросла... 23.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-23T20:02+0400

2022-06-23T20:02+0400

2022-06-23T20:02+0400

грузия

новости

мвф

экономика

инфляция

национальный банк грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23854/40/238544088_0:210:2000:1335_1920x0_80_0_0_282fd0077104f09b4ebb2e3720730ec1.jpg

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Изменение уровня инфляции в Грузии существенно зависит от развития мировых геополитических событий, по-прежнему сохраняется высокая неопределенность, говорится в заявлении Нацбанка Грузии.Годовая инфляция (май 2022 года к маю 2021 года) в Грузии составила 13,3%, при целевом показателе 3%. За год цены выросли на транспорт (20%), гостиницы и рестораны (12,6%) и здравоохранение (2%). В мае за год цены на продовольствие выросли на 22%.В документе отмечается, что, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, цены на продукты питания во всем мире в последние месяцы находятся на рекордно высоком уровне. Рост цен на международных рынках передается большинству стран мира, а инфляция как в развитых, так и в странах с развивающейся экономикой резко возросла."В Грузии небольшая открытая экономика, и рост цен на мировых рынках быстро отражается на нашем индексе потребительских цен", - говорится в заявлении регулятора.Какие меры предпринимает Нацбанк ГрузииВ заявлении регулятора подчеркивается, что на фоне растущих инфляционных рисков в последнее время учетная ставка постепенно повышалась, а денежно-кредитная политика находится в фазе ужесточения.Накануне Комитет по монетарной политики Нацбанка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования, оставив ее на уровне 11%"Денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой до тех пор, пока риски роста инфляционных ожиданий не будут в достаточной степени смягчены. Если инфляционные ожидания резко вырастут или будет иметь место дополнительное давление спроса на цены, может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики", - отмечается в заявлении.В свою очередь, в пресс-релизе МВФ по ситуации в Грузии отмечается, что позиция денежно-кредитной политики Нацбанка по-прежнему направлена ​​на снижение высокой инфляции.Грузия получит первый транш нового кредита МВФ >>"Официальные органы привержены сохранению гибкости обменного курса, укреплению резервов и совершенствованию коммуникационной стратегии Центрального банка Грузии. Они справились с первоначальным воздействием санкций: Центральный банк требует от банков соблюдения международных санкций, что сопряжено с ограниченными рисками", - говорится в документе.Рост кредитованияНацбанк Грузии отмечает, что, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, кредитная активность в течение года остается высокой, что является результатом активизации потребительских кредитов, с одной стороны, и кредитов в иностранной валюте, с другой.Вместе с тем, в случае сохранения высоких темпов роста кредитов в иностранной валюте, Национальный банк будет использовать дополнительные инструменты, в том числе резервные требования по привлеченным валютным средствам и другие макропруденциальные меры.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, мвф, экономика, инфляция, национальный банк грузии