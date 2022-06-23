https://sputnik-georgia.ru/20220623/uchenye-pridumali-kak-poluchat-vazhnyy-antirakovyy-izotop-267779618.html
Ученые придумали, как получать важный "антираковый" изотоп
Ученые придумали, как получать важный "антираковый" изотоп
Препарат с этим изотопом демонстрируют высокую эффективность в адресной терапии ряда онкологических заболеваний 23.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-23T17:30+0400
2022-06-23T17:30+0400
2022-06-23T17:30+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн - Sputnik. Сенсационное открытие: ученые России первыми в мире создали метод быстрого получения медицинского радиоактивного изотопа лютеция-177— благодаря ему препараты на его основе станут доступнее, пишет РИА Новости.В научном проекте участвовали исследователи ГЕОХИ совместно с Научно-исследовательским институтом ядерной физики имени Скобельцына (НИИЯФ) Московского государственного университета имени Ломоносова. Результаты опубликованы в международном научном журнале Molecules.Изотоп лютеций-177 (Lu-177) относится к числу наиболее перспективных радионуклидов, служащих основой для производства инновационных радиофармацевтических препаратов. Сам лютеций-177 получают при облучении мишеней в реакторе или на циклотроне, однако растущий мировой спрос на этот изотоп заставляет искать новые пути его получения.Так, химики ГЕОХИ вместе с физиками НИИЯФ разработали и апробировали новый способ получения лютеция-177 фотоядерным методом, включающим облучение мишени из оксида гафния так называемыми тормозными фотонами, возникающими при работе ускорителя электронов.В Китае впервые в мире клонировали поросят с помощью робота >>>"Это первый и единственный в мире способ, позволивший быстро и полностью отделить наработанный в ультрамалых количествах изотоп от 16 граммов облученного оксида гафния и образующихся при облучении примесей других элементов", - пояснили в ГЕОХИ. Отмечается, что высокая степень очистки подтверждена современными методами исследования, а достигнутая чистота позволит использовать выделенный изотоп в медицине.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
наука, новости, в мире, россия, ученые
Ученые придумали, как получать важный "антираковый" изотоп
Препарат с этим изотопом демонстрируют высокую эффективность в адресной терапии ряда онкологических заболеваний
ТБИЛИСИ, 23 июн - Sputnik.
Сенсационное открытие: ученые России первыми в мире создали метод быстрого получения медицинского радиоактивного изотопа лютеция-177— благодаря ему препараты на его основе станут доступнее, пишет РИА Новости
.
В научном проекте участвовали исследователи ГЕОХИ совместно с Научно-исследовательским институтом ядерной физики имени Скобельцына (НИИЯФ) Московского государственного университета имени Ломоносова. Результаты опубликованы в международном научном журнале Molecules.
Изотоп лютеций-177 (Lu-177) относится к числу наиболее перспективных радионуклидов, служащих основой для производства инновационных радиофармацевтических препаратов.
Как утверждают эксперты, препараты с Lu-177 демонстрируют высокую эффективность в адресной терапии ряда онкологических заболеваний, среди них метастатические формы кастрационно-резистентного рака предстательной железы, нейроэндокринные опухоли, рак легких и другие.
Сам лютеций-177 получают при облучении мишеней в реакторе или на циклотроне, однако растущий мировой спрос на этот изотоп заставляет искать новые пути его получения.
Так, химики ГЕОХИ вместе с физиками НИИЯФ разработали и апробировали новый способ получения лютеция-177 фотоядерным методом, включающим облучение мишени из оксида гафния так называемыми тормозными фотонами, возникающими при работе ускорителя электронов.
"Это первый и единственный в мире способ, позволивший быстро и полностью отделить наработанный в ультрамалых количествах изотоп от 16 граммов облученного оксида гафния и образующихся при облучении примесей других элементов", - пояснили в ГЕОХИ.
Отмечается, что высокая степень очистки подтверждена современными методами исследования, а достигнутая чистота позволит использовать выделенный изотоп в медицине.