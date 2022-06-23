https://sputnik-georgia.ru/20220623/uchenye-reshili-ponyat-kak-vrednye-bakterii-vozdeystvuyut-na-immunitet-267781269.html

Ученые решили понять, как вредные бактерии воздействуют на иммунитет

Ученые решили понять, как вредные бактерии воздействуют на иммунитет

Для изучения механизмов взаимодействия болезнетворных микроорганизмов с факторами иммунитета человека ученые применили новый подход 23.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-23T18:40+0400

2022-06-23T18:40+0400

2022-06-23T18:40+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн Sputnik. Ученые приступили к изучению на молекулярном уровне механизмов взаимодействия болезнетворных микробов на иммунитет человека, пишет РИА Новости.Результаты исследований, которым занимаются ученые из ВятГУ, отмечают они, будут способствовать совершенствованию средств и методов диагностики, профилактики и терапии ряда опасных инфекционных заболеваний. Последние результаты работ опубликованы в журнале European Biophysics Journal.В основе его работы лежит принцип лазерной ловушки: при особом распределении мощности излучения лазерный луч, падающий на микроскопические частицы, захватывает их и дает возможность ими манипулировать. Такая установка, в частности, позволяет перемещать единичные клетки в жидкой среде на фиксированное расстояние.В Китае впервые в мире клонировали поросят с помощью робота >>>Работы выполнены учеными Вятского государственного университета при поддержке гранта президента РФ для молодых российских ученых.

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наука, в мире, новости, россия, ученые