https://sputnik-georgia.ru/20220623/v-planirovanii-byudzheta-tgu-smogut-prinyat-uchastie-i-studenty-267789607.html

В планировании бюджета ТГУ смогут принять участие и студенты

В планировании бюджета ТГУ смогут принять участие и студенты

Будет создана рабочая группа, в рамках которой студенты смогут рассматривать актуальные темы 23.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-23T23:54+0400

2022-06-23T23:54+0400

2022-06-23T23:54+0400

грузия

новости

общество

студенты

тбилисский университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/02/266365099_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff7b164060782797a1e4269bd803860f.jpg

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. В процесс планирования бюджета Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили (ТГУ) смогут принять участие и заинтересованные студенты, сообщается на сайте вуза.Несколько недель назад часть студентов вуза начала проводить акции протеста с требованием решить назревшие проблемы. Десятого июня группа студентов даже ворвалась в кабинет ректора с требованием встречи с ним и его отставки, и до сих пор остается там. Часть протестующих студентов отмежевалась от них.На фоне продолжающего протеста проходят встречи между руководством вуза и настроенными на диалог студентами. На этот раз студенты встретились с главой администрации ТГУ Лашей Сагинадзе. Встреча была посвящена вопросу финансовой прозрачности и планирования бюджета университета.ТГУ идет на уступки студентам: что предложил университет >>По словам Сагинадзе, студентам разъяснили, как происходит формирование бюджета университета."Мы предложили и договорились, что в процессе планирования бюджета будущего года, помимо членов сената, примут участие и заинтересованные студенты", - заявил Сагинадзе.Встречи в рабочем формате с участием госведомств продолжатся в ближайшем будущем. Уже состоялась первая встреча, посвященная теме общежития. На этой неделе состоится встреча на тему изменения правила выбора ректора.Ректор ТГУ встретился со студентами и пообещал решить проблемы >>Будет создана рабочая группа, в рамках которой студенты смогут рассматривать актуальные темы и принять участие в процессе осуществления соответствующих изменений, отмечают в ТГУ.Протесты в ТГУК акциям протеста прибегли студенты из регионов. Они потребовали дать им возможность учиться и сдавать экзамены дистанционно, так как у них больше нет возможности арендовать житье в Тбилиси, которое в последнее время очень подорожало.Протест не прекратился даже после того, как университет принял решение открыть дополнительные экзаменационные центры в регионах - Кутаиси и Ахалцихе, а жителям высокогорных районов и тем, кому сложно добраться и до этих центров, предоставить возможность на время финальных экзаменов месяц жить бесплатно в университетском общежитии.Академический совет ТГУ отказал студентам в дистанционной сдаче сессии, так как посчитал это несправедливой формой оценки их знаний.Во время экзаменов, которые уже начались, бесплатно в общежитиях будут жить и другие студенты, которые до этого платили за проживание там.После начала пандемии коронавируса в 2020 году Минобразования страны предоставило вузам свободу выбора касательно формы обучения – в онлайн-режиме, в гибридной или очной форме.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, студенты, тбилисский университет