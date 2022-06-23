https://sputnik-georgia.ru/20220623/yuar-zaregistrirovala-pervyy-sluchay-zarazheniya-ospoy-obezyan-267777297.html

ЮАР зарегистрировала первый случай заражения оспой обезьян

ЮАР зарегистрировала первый случай заражения оспой обезьян

Случай заражения не мог быть завезен из-за границы, поскольку он был выявлен у 30-летнего мужчины из Йоханнесбурга, который не путешествовал в последнее время 23.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-23T16:25+0400

2022-06-23T16:25+0400

2022-06-23T16:25+0400

оспа обезьян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/06/252222069_0:116:3228:1932_1920x0_80_0_0_727a58119a84366e42aea11579c1c388.jpg

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Случай заражения оспой обезьян впервые зафиксировали в Южно-Африканской Республике (ЮАР), заявил министр здравоохранения страны Джо Паахла.Любопытно, что случай заражения не мог быть завезен из-за границы, поскольку он был выявлен у 30-летнего мужчины из Йоханнесбурга, который не путешествовал в последнее время.Впервые случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.Оспа обезьян добралась до Грузии: эпидемиологи рассказали о рисках распространения вируса >>>Сотни случаев оспы обезьян в последнее время зафиксированы в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.Врачи предупреждают: первые симптомы оспы обезьян включают лихорадку, мигрень, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб, истощение.Может появиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

оспа обезьян