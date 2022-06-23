https://sputnik-georgia.ru/20220623/zurabishvili-otstala-ot-chego-to---gruzinskaya-mechta-razocharovalas-v-prezidente-267781825.html

"Зурабишвили отстала от чего-то" - "Грузинская мечта" разочаровалась в президенте

"Зурабишвили отстала от чего-то" - "Грузинская мечта" разочаровалась в президенте

Президент ведет себя как оппозиционный депутат, отметил Кобахидзе 23.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-23T19:20+0400

2022-06-23T19:20+0400

2022-06-23T19:20+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" разочарована президентом Грузии Саломе Зурабишвили и считает, что она стала на сторону оппозиции, сказал председатель партии Ираклий Кобахидзе.Президент Грузии накануне сделала резкое заявление в адрес премьер-министра Грузии из-за позиции по поводу решения Еврокомиссии и впервые использовала право вето за историю своего президентства.Председатель правящей партии обвинил президента в том, что в последнее время она ведет агитацию против получения Грузией статуса кандидата на членство в ЕС."Вы знаете, что Саломе Зурабишвили в последние дни проводит кампанию против нашего кандидатства, что очень жаль. Ее заявления о том, что мы отсталые и так далее, служат этому. Если страна отсталая, получается, что она не достойна статуса кандидата…Но мы думаем, что не Грузия отсталая, а сама Саломе Зурабишвили отстала от чего-то", - сказал Кобахидзе.Вето на законопроект о прослушках: в "Грузинской мечте" ждут объяснений президента>>Еврокомиссия на прошлой неделе рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии посоветовала пока выполнить условия. Оппозиция назвала это провалом властей, а власти заявили, что рекомендация ЕК предоставить Грузии "европейскую перспективу" уже является успехом на пути к получению статуса кандидата.Еврокомиссия назвала 12 условий, лишь в случае выполнения которых стране следует предоставить статус кандидата. А именно Грузию призвали решить проблему с поляризацией в обществе, провести деолигархизацию, улучшить медиасреду, обеспечить полную независимость судебной системы и так далее.

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , украина, молдова, еврокомиссия, грузинская мечта