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"Зурабишвили отстала от чего-то" - "Грузинская мечта" разочаровалась в президенте
"Зурабишвили отстала от чего-то" - "Грузинская мечта" разочаровалась в президенте
Президент ведет себя как оппозиционный депутат, отметил Кобахидзе 23.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-23T19:20+0400
2022-06-23T19:20+0400
2022-06-23T19:20+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" разочарована президентом Грузии Саломе Зурабишвили и считает, что она стала на сторону оппозиции, сказал председатель партии Ираклий Кобахидзе.Президент Грузии накануне сделала резкое заявление в адрес премьер-министра Грузии из-за позиции по поводу решения Еврокомиссии и впервые использовала право вето за историю своего президентства.Председатель правящей партии обвинил президента в том, что в последнее время она ведет агитацию против получения Грузией статуса кандидата на членство в ЕС."Вы знаете, что Саломе Зурабишвили в последние дни проводит кампанию против нашего кандидатства, что очень жаль. Ее заявления о том, что мы отсталые и так далее, служат этому. Если страна отсталая, получается, что она не достойна статуса кандидата…Но мы думаем, что не Грузия отсталая, а сама Саломе Зурабишвили отстала от чего-то", - сказал Кобахидзе.Вето на законопроект о прослушках: в "Грузинской мечте" ждут объяснений президента>>Еврокомиссия на прошлой неделе рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии посоветовала пока выполнить условия. Оппозиция назвала это провалом властей, а власти заявили, что рекомендация ЕК предоставить Грузии "европейскую перспективу" уже является успехом на пути к получению статуса кандидата.Еврокомиссия назвала 12 условий, лишь в случае выполнения которых стране следует предоставить статус кандидата. А именно Грузию призвали решить проблему с поляризацией в обществе, провести деолигархизацию, улучшить медиасреду, обеспечить полную независимость судебной системы и так далее.
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , украина, молдова, еврокомиссия, грузинская мечта
"Зурабишвили отстала от чего-то" - "Грузинская мечта" разочаровалась в президенте
Президент ведет себя как оппозиционный депутат, отметил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" разочарована президентом Грузии Саломе Зурабишвили и считает, что она стала на сторону оппозиции, сказал председатель партии Ираклий Кобахидзе.
Президент Грузии накануне сделала резкое заявление в адрес премьер-министра Грузии из-за позиции по поводу решения Еврокомиссии и впервые использовала право вето за историю своего президентства.
"Представители нашей партии очень разочарованы всем, что делает Саломе Зурабишвили... Она была выдвинута (в президенты - ред.) как беспартийный кандидат, и так она действительно вела себя какое-то время, однако мы видим, что она позиционирует себя как Саломе Самадашвили (оппозиционный депутат - ред.)", — сказал Кобахидзе.
Председатель правящей партии обвинил президента в том, что в последнее время она ведет агитацию против получения Грузией статуса кандидата на членство в ЕС.
"Вы знаете, что Саломе Зурабишвили в последние дни проводит кампанию против нашего кандидатства, что очень жаль. Ее заявления о том, что мы отсталые и так далее, служат этому. Если страна отсталая, получается, что она не достойна статуса кандидата…Но мы думаем, что не Грузия отсталая, а сама Саломе Зурабишвили отстала от чего-то", - сказал Кобахидзе.
Еврокомиссия на прошлой неделе рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а Грузии посоветовала пока выполнить условия. Оппозиция назвала это провалом властей, а власти заявили, что рекомендация ЕК предоставить Грузии "европейскую перспективу" уже является успехом на пути к получению статуса кандидата.
Еврокомиссия назвала 12 условий, лишь в случае выполнения которых стране следует предоставить статус кандидата. А именно Грузию призвали решить проблему с поляризацией в обществе, провести деолигархизацию, улучшить медиасреду, обеспечить полную независимость судебной системы и так далее.