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Это исторический день: премьер-министр Грузии о решении Евросовета
Это исторический день: премьер-министр Грузии о решении Евросовета
Премьер поздравил Украину и Молдову с тем, что им было решено предоставить статус кандидата уже сейчас 24.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-24T00:14+0400
2022-06-24T00:14+0400
2022-06-24T00:18+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Это исторический день для Грузии и мы готовы выполнить все приоритеты, написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Twitter.О том, что Совет Евросоюза решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты, ранее в пятницу заявил глава Евросовета Шарль Мишель.При этом он поздравил Украину и Молдову с тем, что им было решено предоставить статус кандидата уже сейчас.Решения по странам "Ассоциированного трио" отражают рекомендации, которые Еврокомиссия дала Евросовету несколько дней назад.В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии сказано, что она должна выполнить условия - 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.Завершение поляризации в Грузии маловероятно – премьер>>Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что признание "европейской перспективы" страны - это успех. При этом он отметил, что несправедливо отказывать Грузии в предоставлении статуса, так как страна по всем глобальным рейтингам опережает и Украину, и Молдову.
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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, евросоюз
Это исторический день: премьер-министр Грузии о решении Евросовета
00:14 24.06.2022 (обновлено: 00:18 24.06.2022)
Премьер поздравил Украину и Молдову с тем, что им было решено предоставить статус кандидата уже сейчас
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Это исторический день для Грузии и мы готовы выполнить все приоритеты, написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Twitter.
О том, что Совет Евросоюза решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты, ранее в пятницу заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Это действительно исторический день для Грузии. Евросовет присудил Грузии европейскую перспективу, чтобы она стала членом ЕС. Мы готовы осуществить все приоритеты, чтобы быстро получить статус кандидата", - написал Гарибашвили.
При этом он поздравил Украину и Молдову с тем, что им было решено предоставить статус кандидата уже сейчас.
Решения по странам "Ассоциированного трио" отражают рекомендации, которые Еврокомиссия дала Евросовету несколько дней назад.
В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии сказано, что она должна выполнить условия - 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что признание "европейской перспективы" страны - это успех. При этом он отметил, что несправедливо отказывать Грузии в предоставлении статуса, так как страна по всем глобальным рейтингам опережает и Украину, и Молдову.