https://sputnik-georgia.ru/20220624/gorkaya-pravda---politolog-rasskazal-pochemu-evrosoyuz-otkazal-gruzii-267824455.html

"Горькая правда" – политолог рассказал, почему Евросоюз отказал Грузии

"Горькая правда" – политолог рассказал, почему Евросоюз отказал Грузии

Эксперт считает решение ЕС относительно Грузии несправедливым 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T13:55+0400

2022-06-24T13:55+0400

2022-06-24T14:21+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Евросоюз принял решение по поводу Грузии не с учетом достижений страны, а исходя из геополитических соображений, считает политолог Арчил Сихарулидзе.Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Совет Евросоюза решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата на членство в ЕС, как только будут выполнены поставленные приоритеты. При этом статус кандидата был предоставлен Украине и Молдове.По словам политолога, в отличие от Украины и Молдовы, Грузия находится в другой геополитической реальности – в реальности, которая более комплексна и сложна."Здесь дело не в каких-то достижениях, в демократическом развитии, а чисто в геополитике. Европа всегда говорит, что она не руководствуется геополитическими единицами, однако в реальности случилось так. Поскольку, согласно всем статистическим данным, Грузия опережает Украину и Молдову", – сказал Сихарулидзе.Что касается рекомендаций Еврокомиссии, то политолог назвал их символичными и отметил, что работать над ними Грузия может годами, но все же не достичь должного результата."Европа не готова принять политическое решение. Такие вопросы, как свобода СМИ, гомофобные движения – все это можно исправлять и исправлять всю жизнь и не достичь этого. Они настолько общие и порой настолько недостижимые, что это чисто символические требования. Так как Грузия намного выше в любом из этих компонентов, чем Украина и Молдова", – отметил он.В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии сказано, что она должна выполнить условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.ПоляризацияТребовать от Грузии искоренения поляризации – это банальное невежество, считает Сихарулидзе, так как, по мнению политолога, этого можно не достичь на протяжении десятилетий."Это вопрос политической культуры, которому могут понадобиться десятилетия. И в Евросоюзе прекрасно понимают это… Дело уже ни в правительстве, дело в отсутствии политической воли ЕС. Может быть из-за того, что они подумали, что Южный Кавказ является сферой влияния Турции и России, и, соответственно, испугались предпринять здесь какие-то шаги", – отметил он.Сокращение поляризации невозможно. Здесь дело ни только в "Грузинской мечте", но и в оппозиции – в этом участвуют обе стороны, считает политолог.Завершение поляризации в Грузии маловероятно – премьер>>По его словам, само грузинское общество поляризовано и пока что грузинское общество на таком этапе развития. Это один из этапов развития, когда поляризация является формой политической борьбы, отметил он."И в этом случае требовать от "Грузинской мечты" сдаться, уйти мирно и передать власть, потому что другая сторона не может ничего предложить кроме поляризации – это просто глупость. В этом случае придет оппозиция, которая будет также радикальна к противникам, вот и все", – сказа Сихарулидзе."Горькая правда"Грузия никогда не сможет получить статус кандидата, так как условия выдвинуты такие, что их просто невозможно измерить и, соответственно, невозможно выполнить, отметил политолог."Политической воли нет. В Евросоюзе Грузию не считают важным государством для членства в ЕС. Если бы в Евросоюзе считали бы, что Грузия важное государство в плане интеграции в ЕС, они бы присвоили нам статус, как Молдове и Украине", – сказал Сихарулидзе.Молдове и Украине присвоили статус, так как они стратегически и геополитически являются важными государствами. Другой причины реально нет, подчеркнул политолог."Когда ты говоришь Грузии о свободе СМИ, в то время как в стране больше критических СМИ, чем проправительственных, это значит, что ты чего-то неправильно понимаешь", – сказал Сихарулидзе.По словам политолога, если бы Грузия могла собственными силами достичь стандартов Евросоюза без ЕС, то нам бы в жизни никогда бы не понадобился ЕС.Ранее премьер Грузии заявил, что признание "европейской перспективы" страны – это успех. При этом он отметил, что несправедливо отказывать Грузии в предоставлении статуса, так как страна по всем глобальным рейтингам опережает и Украину, и Молдову.

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новости, грузия, политика, украина, европа, молдова, еврокомиссия, грузинская мечта, аналитика