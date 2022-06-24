https://sputnik-georgia.ru/20220624/gruzinskaya-mechta-obvinila-oppozitsiyu-v-narushenii-usloviya-ob-iskorenenii-polyarizatsii-267843296.html

"Грузинская мечта" обвинила оппозицию в нарушении условия об искоренении поляризации

"Грузинская мечта" обвинила оппозицию в нарушении условия об искоренении поляризации

"Нацдвижение" вместе со своим молодежным крылом и сателлитами делают все для того, чтобы разжечь поляризацию, заявил председатель правящей партии 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T17:55+0400

2022-06-24T17:55+0400

2022-06-24T19:33+0400

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еврокомиссия

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Самая крупная оппозиционная сила "Единое национальное движение" и ее соратники планируемой акцией грубо нарушают одно из условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз, сказал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.В пятницу вечером молодежное движение "Сирцхвилиа", которую в "Грузинской мечте" называют молодежным крылом "Нацдвижения", проведет акцию в центре Тбилиси и озвучит план действий. Совет Евросоюза накануне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты. Речь идет о 12 условиях, которые ранее назвала Еврокомиссия в своем заключении по заявке Грузии, среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Ушли, но обещали вернуться: акция в центре Тбилиси завершилась >>Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.Власти Грузии заявили, что они выполнят все пункты, но, когда дело касается искоренения поляризации, это наполовину является ответственностью оппозиции. Деполяризация в грузинской политике является одним из условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Власти заявили, что половина ответственности за выполнение этого пункта лежит на них, а половина – на оппозиции.

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, единое нацдвижение, еврокомиссия