https://sputnik-georgia.ru/20220620/ushli-no-obeschali-vernutsya-aktsiya-v-tsentre-tbilisi-zavershilas-267665691.html

Ушли, но обещали вернутся: акция в центре Тбилиси завершилась

Ушли, но обещали вернутся: акция в центре Тбилиси завершилась

Оппозиция анонсировала массовое неповиновение в случае, если правительство не выполнит требования Народного собрания 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T22:41+0400

2022-06-20T22:41+0400

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грузия

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оппозиция

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грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Многотысячная акция в центре Тбилиси завершилась провозглашением манифеста о готовности формирования нового Народного собрания и анонсом новых акций протеста.Акция прошла в преддверии саммита Евросоюза (23-24 июня), на котором будет рассматриваться вопрос о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на членство в ЕС. На прошлой неделе Еврокомиссия дала рекомендацию всем, кроме Грузии, посоветовав ей пока выполнить конкретные условия."Наш призыв создать Национальный совет Народного движения по принципу паритета, где у гражданского общества будет большинство голосов, которое объединит всех: гражданское общество, медиаорганизации, неправительственный сектор, группы, политические партии, представителей студенчества, профсоюзов культуры. На основании консенсуса – мы 24 июня представим свои требования правительству", - сказал лидер движения "Сирцхвилия" Шота Дигмелашвили.Партия Гахария призывает власти и оппозицию Грузии к переговорам по реформам >>При этом, он анонсировал массовое неповиновение в случае, если правительство не выполнит требования Народного собрания.В данный момент участники акции направляются к площади Европы, где подписями подтвердят стремление в Европу.У парламента на акции звучали лозунги "Грузия – это Европа", "Вперед в Европу, домой – в Европу". Со сцены к участникам акции обращались представители общественности и НПО. Среди выступавших был писатель Лаша Бугадзе, поэт Рати Амаглобели, председатель НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эка Гигаури, представители грузинского студенчества и другие.Помимо этого, к собравшимся обратились грузины, живущие за границей, представители искусства и культуры."Оппозиция здорово поработала" - эксперт об отрицательном решении Еврокомиссии по Грузии >>Ни один политический лидер на сцену за вечер так и не вышел, несмотря на то, что представители прозападных партий пришли акцию.Организатор акции - критически настроенное по отношению к властям гражданское движение "Стыдно". Представители правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" называют это движение молодежным крылом своего главного конкурента - крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Именно "Нацдвижение" и его соратников власти не раз обвиняли в том, что они посредством своих лоббистов настраивали Запад против Грузии, чтобы страна не получила статус кандидата в ЕС в условиях правления "Грузинской мечты".

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грузия, политика, новости, оппозиция, еврокомиссия, грузинская мечта