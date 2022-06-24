https://sputnik-georgia.ru/20220624/gruzinskiy-trener-shota-arveladze-pomozhet-regionalnym-bibliotekam-knigami-267805242.html

Грузинский тренер Шота Арвеладзе поможет региональным библиотекам книгами

Грузинский тренер Шота Арвеладзе поможет региональным библиотекам книгами

Тренер отметил, что хочет побудить читателя и новое поколение с большей мотивацией продолжить учиться 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T12:33+0400

2022-06-24T12:33+0400

2022-06-24T13:22+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн – Sputnik. Бывший футболист сборной Грузии, ныне главный тренер английского футбольного клуба "Халл Сити" Шота Арвеладзе полностью профинансирует закупку и обновление книг для 64 библиотек страны.Арвеладзе опубликовал в соцсети пост, в котором отметил, что на протяжении многих лет одним из его вместе с братьями любимых проектов была "футбольная терапия", которая, по его словам, является отличной возможностью для подростков из регионов играть в футбол, заводить друзей и участвовать в общественной деятельности.Как мужчина из дома престарелых попросил у библиотеки рояль - реальная история из Тбилиси >>>Тренер добавил, что его фонд смог объединить до тысячи подростков, посредством различных турниров, мероприятий и фестивалей, а с помощью партнеров, посольств или друзей в шести регионах Грузии многое было сделано как с точки зрения модернизации инфраструктуры, так и создания различных возможностей.Однако, помимо расширения доступа к футболу, важно давать дополнительные возможности для образования детям, проживающих в регионах, подчеркнул Арвеладзе.По словам тренера, сегодня ни один подросток из регионов не должен оставаться без обновленной литературы и нужных книг. "Ведь параллельно с проживанием в трудных условиях, книгу можно рассматривать как одну из редких возможностей, делающих жизнь более радостной, интересной и полной надежд", – пишет Арвеладзе.Поэтому Шота Арвеладзе решил принять участие в проекте по пополнению книжного фонда библиотек."По моему решению, программа закупки и обновления книг для 64 библиотек, которая охватывает всю Грузию, будет полностью профинансирована. Мое участие преследует две цели: спасти и поощрить – сохранить самый важный проект, и побудить читателя и новое поколение с большей мотивацией продолжить учиться", – сказал грузинский тренер.В завершении Арвеладзе поблагодарил за предоставленную возможность Ассоциацию издателей и распространителей книг Грузии.Шота Арвеладзе начал тренерскую карьеру в 2008 году, когда стал ассистентом Луи ван Гала в нидерландском "АЗ". В 2010 году грузин отправился в Турцию, где на протяжении пяти лет работал с "Кайсериспором", "Касымпаша" и "Трабзонспором". Следующим этапом в карьере Арвеладзе стал израильский "Маккаби", после чего, в 2017 году, специалист возглавил "Пахтакор", в котором проработал до декабря прошлого года. С января 2022 назначен главным тренером "Халл Сити".Фонд Арвеладзе был основан в 2007 году. Его цель – поиск талантливых детей и их поддержка. Фонд помогает нуждающимся детям и подросткам Грузии не только в сфере спорта, но и в плане интеграции в социальную среду, а также образования и здравоохранения.

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шота арвеладзе, грузия, новости, спорт, библиотека, книги