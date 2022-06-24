https://sputnik-georgia.ru/20220624/gruziya-gotova-vypolnit-vse-usloviya-es---premer--267812600.html

Грузия готова выполнить все условия ЕС – премьер

Грузия готова выполнить все условия ЕС – премьер

Глава грузинского правительства оценил решение Евросоюза 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T14:06+0400

2022-06-24T14:06+0400

2022-06-24T14:39+0400

грузия

новости

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/19/261470691_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_d57df9931b6e115024f85e7d37622946.jpg

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Власти Грузии максимально мобилизованы с тем, чтобы выполнить все условия Евросоюза для получения статуса кандидата на членство в ЕС, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге в пятницу.Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Совет Евросоюза решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.По его словам, Евросовет оценил стремление грузинского народа, и европейская перспектива – результат работы правительства страны за последние десять лет.При этом премьер подчеркнул, что власти Грузии готовы продолжить работу с тем, чтобы как можно быстрее получить статус кандидата, подчеркнул глава правительства."Наше правительство мобилизовано, чтобы своевременно выполнить все условия, прописанные в документе... Все условия, которые должно осуществить правительство, я обещаю, что все они будут выполнены. Что касается первого условия, чтобы в стране был мир и не было бы постоянной ругани и оскорблений друг друга, то тут половина нашей ответственности, и половина – обязательство оппозиции", – сказал Гарибашвили.Он привал оппозицию выполнить это условие перед народом, отметив, что власти всегда готовы к конструктивному диалогу."Из 12 условий, первое – завершение поляризации – мы должны выполнить совместно. Правительство не сможет сделать этого без оппозиции, а оппозиция – без правительства. Мы берем на себя это обязательство со своей стороны", – сказал Гарибашвили.Решения по странам "Ассоциированного трио" отражают рекомендации, которые Еврокомиссия дала Евросовету несколько дней назад. В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии сказано, что она должна выполнить условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.Завершение поляризации в Грузии маловероятно – премьер>>Ранее премьер Грузии заявил, что признание "европейской перспективы" страны – это успех. При этом он отметил, что несправедливо отказывать Грузии в предоставлении статуса, так как страна по всем глобальным рейтингам опережает и Украину, и Молдову.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика