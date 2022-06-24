https://sputnik-georgia.ru/20220624/parlament-gruzii-gotov-vypolnit-usloviya-evrosoyuza-267848542.html
Парламент Грузии готов выполнить условия Евросоюза
Парламент Грузии готов выполнить условия Евросоюза
Грузия добилась большого прогресса и радикализм – единственное, что мешает стране, заявил спикер парламента 24.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-24T21:56+0400
2022-06-24T21:56+0400
2022-06-24T21:56+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Парламент Грузии готов работать над приоритетами рекомендаций Евросоюза, заявил председатель законодательного органа Шалва Папуашвили.Еврокомиссия в своем заключении по заявке Грузии на получение статуса кандидата в ЕС выдвинула 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.По его словам, решение Евросоюза предоставить Грузии европейскую перспективу было историческим, однако для достижения цели важно единство политиков страны."В решении Евросоюза особая значимость придается единству политического спектра Грузии в этот исторический момент. К сожалению, радикализм части грузинской оппозиции ограничивает возможность увидеть историю и мешает нам в объединении ради интересов страны", - сказал Папуашвили.При этом он отметил, что Грузия добилась большого прогресса и радикализм – единственное, что мешает стране."Можете на меня рассчитывать": президент Грузии обратилась к Евросовету >>"Самое большое, что мешает нам добиться цели за шесть месяцев и в последующие годы, – это радикализм, противостояние, ненависть, нежелание идти на уступки и безнадежность, вместо этого нам необходимо больше европейскости и патриотизма, согласие, поддержка друг друга и вера в будущее", - сказал Папуашвили.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти готовы к конструктивному диалогу с оппозицией, но искоренение поляризации только наполовину зависит от власти, а остальное должна сделать оппозиция.Совет Евросоюза накануне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, еврокомиссия, шалва папуашвили, грузия - ес
Парламент Грузии готов выполнить условия Евросоюза
Грузия добилась большого прогресса и радикализм – единственное, что мешает стране, заявил спикер парламента
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Парламент Грузии готов работать над приоритетами рекомендаций Евросоюза, заявил председатель законодательного органа Шалва Папуашвили.
Еврокомиссия в своем заключении по заявке Грузии на получение статуса кандидата в ЕС выдвинула 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
"Я, как председатель парламента, хочу подчеркнуть, что парламент готов работать над теми приоритетами, которые отражены в рекомендациях Еврокомиссии", - заявил Папуашвили.
По его словам, решение Евросоюза предоставить Грузии европейскую перспективу было историческим, однако для достижения цели важно единство политиков страны.
"В решении Евросоюза особая значимость придается единству политического спектра Грузии в этот исторический момент. К сожалению, радикализм части грузинской оппозиции ограничивает возможность увидеть историю и мешает нам в объединении ради интересов страны", - сказал Папуашвили.
При этом он отметил, что Грузия добилась большого прогресса и радикализм – единственное, что мешает стране.
"Самое большое, что мешает нам добиться цели за шесть месяцев и в последующие годы, – это радикализм, противостояние, ненависть, нежелание идти на уступки и безнадежность, вместо этого нам необходимо больше европейскости и патриотизма, согласие, поддержка друг друга и вера в будущее", - сказал Папуашвили.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти готовы к конструктивному диалогу с оппозицией, но искоренение поляризации только наполовину зависит от власти, а остальное должна сделать оппозиция.
Совет Евросоюза накануне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.
Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.