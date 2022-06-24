https://sputnik-georgia.ru/20220624/parlament-gruzii-gotov-vypolnit-usloviya-evrosoyuza-267848542.html

Парламент Грузии готов выполнить условия Евросоюза

Парламент Грузии готов выполнить условия Евросоюза

Грузия добилась большого прогресса и радикализм – единственное, что мешает стране, заявил спикер парламента 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T21:56+0400

2022-06-24T21:56+0400

2022-06-24T21:56+0400

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грузия - ес

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Парламент Грузии готов работать над приоритетами рекомендаций Евросоюза, заявил председатель законодательного органа Шалва Папуашвили.Еврокомиссия в своем заключении по заявке Грузии на получение статуса кандидата в ЕС выдвинула 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.По его словам, решение Евросоюза предоставить Грузии европейскую перспективу было историческим, однако для достижения цели важно единство политиков страны."В решении Евросоюза особая значимость придается единству политического спектра Грузии в этот исторический момент. К сожалению, радикализм части грузинской оппозиции ограничивает возможность увидеть историю и мешает нам в объединении ради интересов страны", - сказал Папуашвили.При этом он отметил, что Грузия добилась большого прогресса и радикализм – единственное, что мешает стране."Можете на меня рассчитывать": президент Грузии обратилась к Евросовету >>"Самое большое, что мешает нам добиться цели за шесть месяцев и в последующие годы, – это радикализм, противостояние, ненависть, нежелание идти на уступки и безнадежность, вместо этого нам необходимо больше европейскости и патриотизма, согласие, поддержка друг друга и вера в будущее", - сказал Папуашвили.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти готовы к конструктивному диалогу с оппозицией, но искоренение поляризации только наполовину зависит от власти, а остальное должна сделать оппозиция.Совет Евросоюза накануне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.

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грузия, новости, политика, еврокомиссия, шалва папуашвили, грузия - ес