https://sputnik-georgia.ru/20220624/mozhete-na-menya-rasschityvat-prezident-gruzii-obratilas-k-evrosovetu-267834690.html
"Можете на меня рассчитывать": президент Грузии обратилась к Евросовету
"Можете на меня рассчитывать": президент Грузии обратилась к Евросовету
Мы можем рассчитывать на то, что правительство предпримет все необходимые шаги, заявила президент 24.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-24T16:52+0400
2022-06-24T16:52+0400
2022-06-24T17:00+0400
грузия
новости
политика
евросоюз
саломе зурабишвили
грузия - ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/18/267834110_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_d9bbc8d1ff27178a62ee7de0ba8bd084.jpg
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заверила глав стран Евросоюза, что будет лично следить за выполнением условий для присвоения стране статуса кандидата на членства в Евросоюз.Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Совет Евросоюза решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Уверена, что мы очень серьезно отнесемся к вызову и будем работать над этим, отметила президент."То, что сегодня случилось, может быть определенным разочарованием. Но я думаю, что сегодня произошло то, чего Грузия ждала многие годы", - заявила Зурабишвили.По ее словам, когда Грузия предпринимала разные шаги на европейском пути - будь то инициатива соседства, Восточное партнерство или соглашение об ассоциации, всегда повторялось, что "это все, кроме членства, что путь не был к членству, что это был параллельный путь".Грузия готова выполнить все условия ЕС – премьер >>"Сегодня мы видим, что наш путь теперь явно к членству и возвращению в европейскую семью, и это исторический шаг", - отметила Зурабишвили.По словам главы грузинского государства, шанс, который был дан Грузии, также является и вызовом, чтобы в последующие полгода серьезно подойти к реформам."Все это должно быть исправлено. У нас есть время до конца года. У нас есть условия, что мы получим статус кандидата до конца года, если выполним то, чего от нас ждут", - отметила она."Горькая правда" – политолог рассказал, почему Евросоюз отказал Грузии >>Решения по странам "Ассоциированного трио" отражают рекомендации, которые Еврокомиссия дала Евросовету несколько дней назад.В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии сказано, что она должна выполнить условия - 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет."Европейская перспектива Грузии признана" - президент о решении Евросовета >>Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что признание "европейской перспективы" страны - это успех. При этом он отметил, что несправедливо отказывать Грузии в предоставлении статуса, так как страна по всем глобальным рейтингам опережает и Украину, и Молдову.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/18/267834110_0:0:909:682_1920x0_80_0_0_ad8c056fd52e87244de15eb63dc4bc96.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, евросоюз, саломе зурабишвили , грузия - ес
"Можете на меня рассчитывать": президент Грузии обратилась к Евросовету
16:52 24.06.2022 (обновлено: 17:00 24.06.2022)
Мы можем рассчитывать на то, что правительство предпримет все необходимые шаги, заявила президент
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заверила глав стран Евросоюза, что будет лично следить за выполнением условий для присвоения стране статуса кандидата на членства в Евросоюз.
Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Совет Евросоюза решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.
"Я, как президент, не только готова, но считаю, что должна выполнить задачу по наблюдению за тем, какими будут последующие шаги. Так что вы можете на меня рассчитывать, можете рассчитывать на грузинский народ, и хочу верить, что мы можем рассчитывать на то, что правительство предпримет все необходимые шаги", - заявила Зурабишвили в своем выступлении перед Евросоветом по видеосвязи.
Уверена, что мы очень серьезно отнесемся к вызову и будем работать над этим, отметила президент.
"То, что сегодня случилось, может быть определенным разочарованием. Но я думаю, что сегодня произошло то, чего Грузия ждала многие годы", - заявила Зурабишвили.
По ее словам, когда Грузия предпринимала разные шаги на европейском пути - будь то инициатива соседства, Восточное партнерство или соглашение об ассоциации, всегда повторялось, что "это все, кроме членства, что путь не был к членству, что это был параллельный путь".
"Сегодня мы видим, что наш путь теперь явно к членству и возвращению в европейскую семью, и это исторический шаг", - отметила Зурабишвили.
По словам главы грузинского государства, шанс, который был дан Грузии, также является и вызовом, чтобы в последующие полгода серьезно подойти к реформам.
"Все это должно быть исправлено. У нас есть время до конца года. У нас есть условия, что мы получим статус кандидата до конца года, если выполним то, чего от нас ждут", - отметила она.
Решения по странам "Ассоциированного трио" отражают рекомендации, которые Еврокомиссия дала Евросовету несколько дней назад.
В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии сказано, что она должна выполнить условия - 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что признание "европейской перспективы" страны - это успех. При этом он отметил, что несправедливо отказывать Грузии в предоставлении статуса, так как страна по всем глобальным рейтингам опережает и Украину, и Молдову.