https://sputnik-georgia.ru/20220624/mozhete-na-menya-rasschityvat-prezident-gruzii-obratilas-k-evrosovetu-267834690.html

"Можете на меня рассчитывать": президент Грузии обратилась к Евросовету

"Можете на меня рассчитывать": президент Грузии обратилась к Евросовету

Мы можем рассчитывать на то, что правительство предпримет все необходимые шаги, заявила президент 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T16:52+0400

2022-06-24T16:52+0400

2022-06-24T17:00+0400

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грузия - ес

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заверила глав стран Евросоюза, что будет лично следить за выполнением условий для присвоения стране статуса кандидата на членства в Евросоюз.Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Совет Евросоюза решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Уверена, что мы очень серьезно отнесемся к вызову и будем работать над этим, отметила президент."То, что сегодня случилось, может быть определенным разочарованием. Но я думаю, что сегодня произошло то, чего Грузия ждала многие годы", - заявила Зурабишвили.По ее словам, когда Грузия предпринимала разные шаги на европейском пути - будь то инициатива соседства, Восточное партнерство или соглашение об ассоциации, всегда повторялось, что "это все, кроме членства, что путь не был к членству, что это был параллельный путь".Грузия готова выполнить все условия ЕС – премьер >>"Сегодня мы видим, что наш путь теперь явно к членству и возвращению в европейскую семью, и это исторический шаг", - отметила Зурабишвили.По словам главы грузинского государства, шанс, который был дан Грузии, также является и вызовом, чтобы в последующие полгода серьезно подойти к реформам."Все это должно быть исправлено. У нас есть время до конца года. У нас есть условия, что мы получим статус кандидата до конца года, если выполним то, чего от нас ждут", - отметила она."Горькая правда" – политолог рассказал, почему Евросоюз отказал Грузии >>Решения по странам "Ассоциированного трио" отражают рекомендации, которые Еврокомиссия дала Евросовету несколько дней назад.В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии сказано, что она должна выполнить условия - 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет."Европейская перспектива Грузии признана" - президент о решении Евросовета >>Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что признание "европейской перспективы" страны - это успех. При этом он отметил, что несправедливо отказывать Грузии в предоставлении статуса, так как страна по всем глобальным рейтингам опережает и Украину, и Молдову.

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грузия, новости, политика, евросоюз, саломе зурабишвили , грузия - ес